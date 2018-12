Béni Douala pour le rachat

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

L’US Béni Douala qui a laissé des plumes mardi passé à Lakhdaria, n’a pas d’autre choix que de gagner cet après-midi, lors de la réception du CRB Ain Ouessara au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou.

Les poulains de Bacha Mohamed, savent ce qui les attend devant cette formation d’Ain Ouessara qui se trouve en haut du tableau et qui voudra se racheter de son revers à domicile il y a quelques jours. Les coéquipiers de Bekbouka sont animés d’une grande volonté et ne jurent que par la victoire pour s’éloigner en tête du classement et prendre le large de l’ES Ben Aknoun qui jouera chez elle face à l’IB Lakhdaria qui a le vent en poupe. Les Ath Douala sont décidés à ne pas lâcher prise et ne jurent que par les trois points et ce quelque soit la nature et la qualité de l’adversaire en face. La bataille sera rude et les joueurs sont avertis et doivent faire très attention pour éviter une mauvaise surprise face à une bête blessée. Pour sa part l’IB Lakhdaria qui a battu il y a quelques jours l’US Béni Douala ira défier le co-leader l’ES Ben Aknoun et fera son possible pour arracher les trois points, ou à défaut de revenir à la maison avec un match nul. Ce qui reste possible, surtout que l’ES Ben Aknoun a déjà raté plusieurs points à domicile et devant ses supporters. Les gars de Palestro sont animés d’une volonté d’acier et sont décidés à créer la surprise au stade El Mokrani, en arrachant un bon résultat, pour continuer leur montée au classement. Les débats seront chauds pour les gars de Lakhdaria, car l’ES Ben Aknoun les attend de pied ferme et voudra les battre pour rester en tête de classement aux côtés de l’US Béni Douala ou se détacher. Pour le reste des rencontres, l’ESM Kolea affrontera le voisin le RC Arba dans un match qui promet, tandis que le WR M’Sila sera opposé au RC Boumerdès. Le WA Boufarik accueillera l’AR Ouargla avec un seul mot d’ordre la victoire et rien d’autre. C’est aussi le cas pour l’IB Khemis El Khechna qui recevra le NT Souf et ne jure que par les trois points. Le CR Béni Thour croisera le fer à la JS Hai Djabel dans un match imprévisible. Enfin le NRB Touggourt, se mesurera au NARB Reghaia.

Massi Boufatis

Le programme

ESM Kolea - RC Arba

USB Douala - CRBA Ouessara

ESB Aknoun - IB Lakhdaria

WR M’sila - RC Boumerdès

WA Boufarik - AR Ouargla

IBKE Khechna - NT Souf

CRB Thour - JSH Djabel