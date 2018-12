La JS Azazga pour la confirmation

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Pas de répit pour les clubs de l’inter-régions, où les équipes des quatre paliers avaient joué chacune deux rencontres en l’espace de quatre jours seulement (10e journée jouée samedi et la 11e mardi). En effet, une autre journée est programmée pour aujourd’hui et qui sera la troisième en huit jours. Pour ce qui est du groupe Centre-Est, les yeux seront braqués sur le stade d’Azazga, où le club local, la JSA, recevra l’un des clubs de la ville d’Ain El-Fouara, l’USM Sétif en l’occurrence. Une rencontre qui sera à priori celle de confirmation des victoires acquises par les deux antagonistes lors de la précédente journée, où, pour rappel, la JSA est allée damer le pion à l’IRB Berhoum, alors que l’USMS avait atomisé les gars du FC Bir El-Arch sur le score de 4 à 0. Si les banlieusards arriveraient à gagner ce match, ils pourront dès lors espérer mieux, car un succès leur permettra de rester collés aux basques des quatre premiers, à commencer par l’OM Ruisseau qui possède 25 points et qui aura la tâche difficile en dehors de ses bases, et ce sera face au MB Hassi-Messaoud. Le SA Sétif (2e avec 22 points) recevra l’IRB Berhoum dans une rencontre de confirmation pour le Stade africain de Sétif qui a réalisé un nul en déplacement face à l’ASC Ouled Zouai (1 - 1), alors que pour l’équipe visiteuse, elle sera celle du rachat après sa défaite à domicile face à la JS Azazga. De son côté, le seul représentant de la wilaya de Béjaïa, l’US Oued Amizour, recevra chez elle cette fois et ce sera le club classé 4e, le NRB Teleghma. Un club qui fera tout pour revenir avec le gain du match afin de se rapprocher du chef de file. En sus de ça, les gars de Teleghma voudraient bien enfoncer les Unionistes d’Amizour, eux qui sont lanterne rouge du championnat avec six points au compteur. Les camarades de Harhouz n’ont plus le droit à l’erreur, eux qui sont dans l’obligation de remporter les deux rencontres restantes à domicile pour la fin de la phase aller, afin d’espérer sauver leur peau de la descente en Régionale 1. Un autre revers des Rouge et Noir d’Amizour et une victoire des gars de Hydra compliqueraient la mission pour les Amizourois.

Rahib Medhouche

Le programme

USO Amizour - NRB Teleghma

MBH Messaoud - OM Ruisseau

Hydra AC - AS Bordj Ghedir

US Souf - ASC Ouled Zouai

DRB Baraki - MB Bouira

FC Bir El Arch - IRBA Lahdjar

JS Azazga - USM Sétif

SA Sétif - IRB Berhoum