«Notre priorité reste la formation»

Le CRB Souk El-Tenine, appelé à défier cet après-midi le leader, l’Olympique Akbou, se déplacera avec la ferme intention de réaliser un bon match, affirme son entraîneur, Mourad Djouder.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe occupe la deuxième loge au classement. êtes-vous en mesure de poursuivre sur votre lancée ?

Mokhtar Djouder : Nous l’espérons en tout cas. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c’est que tout marche bien et qu’on fera tout pour engranger d’autres bons résultats, ce qui fera peut-être de nous l’équipe à battre. Mais je reste très confiant dans la mesure où nous avons des jeunes joueurs pétris de qualités, travailleurs et disciplinés.



La situation semble bien meilleure que celle des saisons précédentes. Qu’en dites-vous?

En effet, il y a une meilleure prise en charge et surtout de la motivation, aussi bien au sein des joueurs que dans le camp des dirigeants. Tout le monde est sur la même longueur d’onde. Espérons que cet état d’esprit durera le plus longtemps possible. Le CRBSET est une équipe de famille et ceux qui sont à ses côtés sont ses enfants. Il ne faut pas oublier qu’on fait toujours appel aux compétences.

Vos objectifs pour la saison ?

Nos premières priorités restent le maintien et la formation. Ce qui ne veut pas dire qu’on cessera de jouer les premiers rôles. Bien sûr, une accession ne se refuse pas, d’autant plus qu’il y a longtemps qu’on moisit dans ce palier, alors que tout le monde sait que nous méritons, au moins, le palier supérieur.

Un long et périlleux déplacement vous attend demain après-midi (ndlr, aujourd’hui) face au leader, l’OA. Comment l’appréhendez-vous ?

Ce sera, comme vous le dites, un périlleux déplacement. Le match s’annonce difficile pour les deux équipes, mais on ira pour défier le leader chez lui. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend devant une bonne équipe d’Akbou qui n’est pas leader pour rien. Nous respectons l’adversaire mais une chose est sûre, on ne va pas aller là-bas pour faire du tourisme. Nous comptons réaliser un résultat positif afin de rester sur notre lancée. Pour moi, ce match est important, mais pas décisif.

On vous laisse conclure…

Je remercie le maire de Tichy et le directeur du stade de Bakaro qui ont mis à notre disposition leur stade, puisque le nôtre sera bientôt fermé pour la pose d’un tartan. Je n’omettrai de remercier nos fidèles supporters qui reviennent en force cette saison. Ils sont en train de donner un plus à l’équipe. Merci pour tout ce qu’ils sont en train d’accomplir dans l’intérêt de leur équipe fétiche. Qu’ils sachent qu’on ne ménagera aucun effort pour leur procurer de la joie.



Entretien réalisé par Samy H.