Un directoire pour gérer le club

L’US Oued Amizour va de mal en pis. En effet, le club occupait la dernière place au classement général avec six points au compteur, avant la rencontre de cet après-midi où l’équipe donnera la réplique au NRB Teleghma dans, ce qu’on appelle, une chance pour rebondir. Aussi, sur le plan administratif, le club se trouvait depuis un bon moment dans l’expectative. À cet effet, le constat était amer et tout le monde a vu l’absence totale de la direction. Même dans les rencontres officielles, une absence totale d’entraîneurs est constatée, alors que sur l’ensemble de l’effectif du club, seuls 5 à 6 éléments seniors ainsi que des jeunes prenaient part aux séances d’entraînement. C’est dire que le marasme que vit le club depuis un bon moment, et où les joueurs ne trouvaient pas d’interlocuteurs pour discuter des solutions de sortie de cette situation. À partir de là, beaucoup voyaient l’avenir du club compromis. «Notre club fétiche va vers la dérive et la chute et ce qui nous touche plus, c’est l’absence totale de la direction, des joueurs livrés à eux-mêmes et dont la majorité ne se présente même pas au stade pour s’entraîner. Les joueurs d’en dehors de la wilaya souffrent et ils n’ont pas de moyens financiers pour continuer ici malgré ça, il y a ceux qui préfèrent rester pour le club», dit-on dans l’entourage du club, dont la situation n’enchante pas. À cet effet, le club a tenu, mercredi dernier, une énième assemblée générale extraordinaire au niveau de la salle des délibérations de l’APC d’Amizour, en présence des amoureux du club, des membres de l’AG et du président Aomar Oumbiche. Ce dernier avait déposé sa démission officielle, alors que des infos rapportées affirment qu’une pétition allait être lancée pour le pousser à démissionner, surtout avec la situation rocambolesque qui entoure la vie du club. On apprend que la démission aurait été acceptée et qu’un directoire sera installé et sera chargé de gérer les affaires du club pendant une période de transition.

