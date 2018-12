Le match face au FUS Rabat confirmé

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

La JS Kabylie a bouclé hier son premier cycle de préparation à Rabat avec deux séances d’entraînement.

Depuis leur arrivée au Maroc, mardi dernier, les Kabyles ont travaillé les volets physique et technico-tactique, sous la houlette du coach Franck Dumas. Ce dernier se dit satisfait et des conditions de travail et de la réaction de ses poulains, qui, d’après des échos parvenus du Maroc, ne lésinent pas sur les efforts, malgré la grande charge de travail imposée. Ayant une idée très précise sur les points faibles de son team, le coach fait, en effet, suer ses joueurs, une manière aussi de travailler la cohésion. Même s’il préfère éviter de parler d’une place au podium, ce qui ne ferait qu’accroître la pression sur son équipe, Dumas veut que cette dernière réussisse une très belle phase retour. Pour ce faire, il fait appliquer à la lettre ses consignes. Ainsi, après quatre jours de travail, les Canaris ont fourni de grands efforts. Notons que le staff technique les libérera aujourd’hui et reprendront demain le chemin du travail pour boucler leur stage mardi prochain. Par ailleurs, le match amical entre la JSK et le club marocain local est confirmé pour mardi prochain à 15h30, au stade Moulay Hassan, à Rabat. Cette joute amicale sera un bon test pour les poulains du coach Dumas en prévision de la suite du parcours. Le coach Dumas mettra à profit ce duel pour avoir une meilleure idée sur les insuffisances de son club en vue de les combler une fois l’équipe à Tizi-Ouzou. Les Kabyles comptent tout faire pour réussir leur sortie, bien qu’il ne s’agisse que d’un match amical, puisque la victoire sera très bénéfique sur le plan moral avant le retour au pays, le lendemain.

Rien de grave pour Anis Renaï

Souffrant de douleurs à l’épaule, le jeune milieu de terrain kabyle Anis Renaï n’a rien de grave. D’ailleurs, il s’entraîne le plus normalement du monde avec ses coéquipiers, ce qui a soulagé le staff technique. «Il est vrai que je ressens encore des douleurs mais rien de bien méchant. Je m’entraîne avec mes équipiers et je ne lésine pas sur les efforts pour réussir ma préparation. Je ferai tout pour réussir une belle phase retour», a assuré le milieu de terrain.

M. L.