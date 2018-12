«Meziani nous a promis de signer»

Par DDK | Il ya 1 heure | 276 lecture(s)

Comme tout le monde le sait, l’attaquant du PAC, Tayeb Meziani, est l’une des priorités de la JSK en ce mercato hivernal pour renforcer ses rangs. Le joueur a donné même sa parole aux dirigeants de la JSK de rejoindre le club kabyle et d’endosser le maillot jaune et vert. Néanmoins, avec l’intérêt affiché par le club tunisien, l’Espérance de Tunis, pour s’attacher ses services, Meziani aura de fortes chances de tenter une expérience professionnelle en Tunisie. Cependant, les dirigeants kabyles gardent toujours espoir de le recruter en cas où le joueur ne jouera pas en Tunisie. Joint hier par téléphone, le président délégué et porte-parole de la JSK, Mouloud Iboud, a déclaré sur cette piste : «Meziani voulait jouer à la JSK, d’ailleurs il nous a promis de signer. Cependant, le joueur a eu un contact de la Tunisie et pourrait rejoindre ce pays. Néanmoins, s’il ne parte pas pour une raison ou pour une autre, il sera avec nous car comme je vous l’ai dis, il nous a promis de rejoindre la JSK», a déclaré Iboud. En plus de la piste Meziani qui est toujours d’actualité, les dirigeants kabyles sont en pourparlers avec d’autres joueurs pour leur probable recrutement. Toutefois, rien de concret pour le moment, c’est ce que nous a affirmé hier Iboud lors de notre discussion avec lui. «Il y a des joueurs sur le marché et on est en pourparlers avec certains d’entre eux. Néanmoins, à cet instant, il n’y a rien de concret et on n’a conclu avec aucun joueur», a ajouté Iboud. Interrogé si la JSK se contentera de recruter deux joueurs seulement lors de ce mercato hivernal, Iboud a affirmé que l’essentiel est de recruter de bons joueurs : «À la JSK, on ne va pas recruter des joueurs juste pour recruter. Ce n’est pas le nombre qui est important, ce qui nous intéresse c’est de réussir le recrutement en ramenant des joueurs qui joueront titulaires et qui apporteront un plus à l’équipe. Le mercato est fait pour ramener de bons joueurs pour combler les insuffisances de l’équipe et non pas pour recruter des joueurs pour chauffer le banc», ajoute le porte-parole de la JSK.

M. L.