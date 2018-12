Les Crabes reviennent à la charge

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Des centaines de supporters du MOB se sont rassemblés, avant-hier, devant le stade de l’Unité magrébine de Béjaïa pour se concerter et enrichir le débat concernant leurs trois revendications qui s’articulent en la démission totale des actionnaires de la SSPA/MOB, assurer le mercato hivernal et la reprise du club par la société STH. Le rassemblement a été marqué par la présence du DJS de Béjaïa qui a pris la parole pour assurer les fidèles supporters qu’il transmettra toutes leurs doléances au premier magistrat de la wilaya. Signalons que tous les intervenants ont appelé à une grande mobilisation au niveau des quatre coins de la wilaya, pour réussir la grande marche qui aura lieu prochainement à Béjaïa et dont la date sera décidée ultérieurement.

Bouledieb out pour une semaine

Le joueur Bilel Bouledieb sera absent pour au moins une semaine à cause d’une méchante blessure qu’il a contractée lors du match amical joué contre la JS Tichy. Le défenseur béjaoui pourrait même rater le match de coupe d’Algérie comptant pour les 1/32es de finale programmé pour le 18 décembre prochain. Concernant le huis clos infligé par la commission de discipline au MOB et après modification de l’article 70, les deux prochains matchs de coupe d’Algérie (32es et 16es), si les Crabes passent bien sûr, se joueront en présence du public et la sanction concernera le match de la 16e journée du championnat qui verra le MOB recevoir l’O Médéa.

Tournoi à la mémoire de Allaoua Khima

Les membres de la commission sport de l’APC de Béjaïa se sont réunis, hier, au siège communal avec les dirigeants du MOB (CSA), pour leur exposer leur projet d’organiser un grand tournoi de football qui coïncidera avec le 40e jour de son décès. La date exacte du tournoi n’a pas été encore décidée et lors de la réunion du lundi prochain, les deux parties pour régler tous les détails concernant ce tournoi qui verra sûrement la présence d’un ou deux clubs au niveau national, ainsi que le MOB et l’équipe d’Akbou, où le défunt a passé la majeure partie de sa vie en tant qu’entraîneur. Allaoua Khima est une icône du football béjaoui en débutant à l’USB puis le MOB à sa création. Il était le premier professionnel à intégrer l’hexagone sous les couleurs de Charbourgs avant d’opter pour l’équipe du SETE en ayant le privilège de jouer une demi-finale de la coupe de France, perdue contre la grande équipe de Saint-Etienne des Copa et consorts (1 - 0). Après l’indépendance, le défunt est revenu au MOB en tant que joueur puis entraineur des crabes avant de passer deux saisons chez les voisins de la JSMB en tant qu’entraineur. Au début des années 70, Allaoua Khima a pris l’équipe d’Akbou en assurant plusieurs accessions avant de faire un léger passage à Amizour et El Kseur. Da Allaoua a quitté ce bas monde dans la matinée du 10 novembre et a été enterré le jour même au cimetière de Sidi-Ahmed. Il a été accompagné à sa dernière demeure par des milliers de personnes venues lui rendre un dernier hommage.

