Djeribia libéré

à la surprise générale, le milieu de terrain des Vert et Rouge, Abdelhakim Djeribia, a été officiellement libéré avant-hier par la direction du club. Le joueur a résilié son contrat à l’amiable, en présence du président, Belkacem Houassi, devenant ainsi le premier élément à officiellement partir avant même le début des transferts. Djeribia a pourtant effectué une première moitié de saison à la hauteur et constituait même la plaque tournante de l’équipe aux côtés du capitaine Kamel Belmessaoud. Mais les supporters du club phare de la Soummam ne connaîtront peut-être jamais les raisons de ce départ.

Reprise cet après-midi

Après avoir bénéficié d’une semaine de relâche au lendemain du dernier match de la phase aller du championnat disputé et perdu en déplacement face au MCEE (2 - 1), les joueurs de la JSMB vont devoir reprendre leur bâton de pèlerin dès cet après-midi pour entamer la préparation de la suite de la compétition. A commencer par leur prochain rendez-vous des 32es de finale de la coupe d’Algérie, dont le tirage au sort aura lieu, demain dimanche, pour désigner les adversaires et les lieux des rencontres. Les gars de la Soummam, qui ont choisi de se préparer à Béjaïa pendant cette trêve du championnat, comptent mettre en pratique dès cet après-midi le programme tracé. Le staff technique conduit par le Franco-Tunisien, Moes Bouakaz, alternera travail physique et technico-tactique, afin de mettre en place une stratégie de jeu qui permettre à l’équipe d’aborder la suite du parcours dans des conditions favorables.

B Ouari.