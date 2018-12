Le CM Tidjelabine reprend son trône

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Changement de décor dans le championnat de la Régionale 2, après que le CM Tidjelabine a exploité un coup d’arrêt de l’ES Bir Ghbalou pour se propulser en tête du tableau.

En effet, l’ESBG, désormais ex-leader et un des plus sérieux prétendants au titre, a été accrochée dans son fief dans l’affiche du jour par la coriace formation de l’Espérance de Timezrit. Lors de cette confrontation où chacun a eu sa mi-temps, la première partie a été à la faveur des poulains d’Abdeslam Khelifa, qui ont scoré à la 37’. Les visiteurs, eux, ont dû attendre le temps additionnel pour réussir à remettre les pendules à l’heure, par Khenoussi. Un nul qui arrange bien les affaires du CM Tidjelabine, puisqu’elle retrouve par là son fauteuil de leader après avoir infligé une défaite à un Olympique de Tizi Rached qui commence à perdre goût à la compétition. Mais le véritable bénéficiaire de cette journée est sans conteste l’US Soummam, revenue avec la totalité des points de l’ex-Maillot, après avoir battu la JSM locale (2 - 1). Deux buts inscrits successivement par un joueur local contre son camp (35’) et Benadji (49’). À la faveur de cette précieuse victoire, la bande de Boualem Adrar se positionne à la 3e place, avec seulement quatre points de retard sur le leader. Le Chabab de Kherrata est aussi sorti vainqueur du derby qui l’opposait à l’USM Béjaïa, bien que remporté petitement à la faveur de l’unique réalisation du match, signée Billal Khenter (25’). Les hommes Louahche se reclassent donc à la 5e place. La palme de cette journée est à mettre à l'actif du Racing de Seddouk qui s’est imposé de fort belle manière face à l’OS Moulediouane. Une réalisation de Hakim Saïdi (35’), une deuxième de l’ex-joueur de la JSK Lyes Saïdi (60’) et une troisième de Benslimane (70’). Le WR Bordj Menaïel s’est, quant à lui, facilement imposé devant l’ES Draâ El-Mizan par trois buts à zéro (3 - 0). Le Widad, après un début de saison compliqué, retrouve ainsi des couleurs et grimpe à la 7e place. De son côté, le MC Bouira a profité de l’avantage du public pour signer une nouvelle victoire (3 - 2), la quatrième de la saison, dans une rencontre à rebondissements face à l’Olympique d’El-Kseur. Menés au score après seulement 15 minutes de jeu sur un but de Laïdani, les Bouiris ont réussi à niveler la marque par Adina (20’). Le même Laïdani doublera la mise pour l’OSEK, suite à quoi les poulains d’Ali Tellal réagiront pour remettre les pendules à l’heure par Nourine, avant de prendre l’avantage par Nouicer (85‘). Enfin, à noter la bonne opération du FC Tadmaït qui s'offre une bouffée d'oxygène après un but précieux de Yazid Khetache (58’) devant le FC Tamelaht.

Samy H.