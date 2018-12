Bonne opération pour la JS Akbou

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Les matchs de la 10e journée de la Régionale1 ont eu lieu avant-hier, mise à part le derby entre l’ES Azeffoun et l’USM Draâ Ben Khedda prévu hier après-midi au stade d’Azeffoun. La bonne affaire de la journée est à mettre à l’actif de la JS Akbou qui n’a pas raté sa sortie devant ses supporters, en battant l’équipe visiteuse de l’EC Oued Smar sur le score de deux buts à un. Une victoire qui permet aux Akbouciens de refaire surface, en pointant désormais à la 8e place avec 13 points dans leur compte. Contrairement à la JS Akbou qui a repris son souffle, ce n’est pas le cas pour le CRB Tizi-Ouzou qui accumule les échecs les uns après les autres. Avant-hier face au leader du championnat, la JS Boumerdès, les poulains de Chabane Meftah ont perdu sur le score de deux buts à un au stade Oukil Ramdane et devant leurs supporters. Une défaite de trop pour les Communards de Tizi-Ouzou, qui ne totalisent que huit unités depuis l’entame de la saison et qui sont dans le bas du classement (14e place). Une situation qui n’arrange guère les affaires du CRBTO qui doit réagir avant la fin de la phase aller pour s'éloigner de la zone rouge. Enfin, la JS Tichy qui était en appel à Saoula, est revenue bredouille en s’inclinant sur le score de deux buts à un devant le WB Saoula. Une défaite inattendue pour les Tichois qui étaient animés d’une grande volonté pour aller de l’avant. Mais ce n’est pas le cas et ils repartent à la maison avec 0 points.

Massi Boufatis

Les résultats

OC Beaulieu 0 - ESM Boudouaou 2

JS Akbou 2 - EC Oued Smar 1

CRBB Kiffan 1 - USM Cheraga 2

WB Saoula 2 - JS Tichy 1

CA Kouba 0 - JSB Ménaiel 0

WA Rouiba 1 - IR Birmandreis 2

CRB Tizi Ouzou 1 - JS Boumerdes 2

ES Azeffoun - USMDB Khedda (Joué hier)

Exempt: JS Tixéraine