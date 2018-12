La SS Sidi Aïch ne gagne toujours pas

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Les gars de SS Sidi-Aich se sont contentés encore une fois de l’unique point du match nul, lors de l’une des rencontres avancées de la journée face à l’Olympique de Feraoun. Ce match face au nouveau promu est le cinquième pour les Diables rouges qui restent sans victoire depuis l’entame du championnat. Il faut dire que les camarades de Telmat Lamine méritaient mieux que le partage des points avec Feraoun, vu qu’ils ont dominé la partie et se sont procuré plusieurs occasions de buts: «Il est clair que je suis déçu par le résultat final du match car nous aurions souhaité remporter cette rencontre étant donné que c’est nous qui avons accueilli Feraoun. C’est dommage de perdre des points de cette manière, surtout que nous avons dominé notre adversaire et dominé la majeure partie de cette rencontre, en monopolisant la balle. On s’est procuré plusieurs occasions de buts; Malheureusement, l’efficacité en attaque nous a fait encore une fois défaut. Il ne faut pas faire la fine bouche car nous aurions pu gagner ce match tout comme nous l’aurions pu le perdre. Il ne faut pas oublier que l’adversaire s’est lui aussi procuré plusieurs occasions de but», dira Hanafi Atmani l’entraineur de SSSA et d’ajouter: «Ce qui nous a manqué pour remporter ce match? Le réalisme. Aujourd’hui (Ndlr: vendredi), et comme ce fut le cas lors de nos précédentes rencontres du championnat, nous nous sommes procurés plusieurs occasions de buts. C’est notre cas depuis le début de la saison. Malheureusement, on n’a pas su trouver la faille. On manque d’efficacité en attaque. En attendant, notre devoir c’est de continuer à bien travailler pour préparer comme il se doit nos prochaines rencontre face à l’équipe du NC Bejaia».

S. H.