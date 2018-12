Les joueuses du CF Akbou victimes d’un vol à Oran

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

le CF Akbou a affronté vendredi à Oran l’équipe locale de l’ASIO pour le compte de la 5éme journée du championnat de football féminin, mais grande fut la surprise, des joueuses et des membres du staff technique ainsi que du chef de la délégation béjaouie, lorsque en ouvrant les portes des vestiaires de s’apercevoir que tous les documents, équipements et autres portables des joueuses volés par un ou des individus qui se seraient infiltrés aux vestiaires, et ce au niveau du stade Kelloua Kedour où a eu lieu la rencontre ASIO-CFA. Suite à ce qui s’est passé, la direction du club akboucien et à sa tête le président Aomar Merabet n’est pas restée les bras croisés. Il a décidé donc de déposer plainte contre X pour vol. Il faut dire que déjà à l’arrivée de la délégation, le premier constat effectué était que le stade en question ne répondait pas aux conditions pour recevoir une rencontre assez importante comme celle d’avant-hier; vitres qui étaient cassées avant le déroulement de la rencontre, vestiaires sales et dans un état lamentable. L’alerte effectuée par la délégation du CF Akbou, dont le chef de la délégation, Amrane Djaoudene, qui n’est autre que le président de la section football du CFA, a fait que la police scientifique s’était déplacée sur les lieux pour prendre des empreintes. En tous les cas, l’estimation faite par le secrétaire général du club akboucien des portables, équipements et argent volés, s’élève à une somme de 95 millions de centimes. La délégation du CF Akbou est restée au commissariat pour le dépôt de plainte, avant de quitter le commissariat d’Oran pour entrer à Akbou.

R. M.