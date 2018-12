La JS Chorfa rejoint l’ES Draâ Ben Khedda en tête

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La Jeunesse sportive de Chorfa a réussi à infliger, dans le choc de la 4e journée de la Régionale 1, la première défaite de la saison à l’ES Draâ Ben Khedda (28 - 22), qui occupait en solo la première marche du podium. Ainsi, à la faveur de ce précieux succès, le club de Chorfa se met au même niveau que son adversaire du jour et partage du coup la première place du podium avec six points, suivi par l’ES Lakhdaria qui a réalisé un bel exploit à Ouzellaguen où elle abattu l’Entente de Seddouk (27 - 25). Alors que le derby ayant opposé l’olympique de Sidi Aïch et le HC Tichy n’a connu ni vainqueur ni vaincu (28 - 28), le HC Tazmalt a battu le signe indien, en signant sa première victoire de la saison en allant s’imposer (31 - 15) à Tichy devant l’OM Darguina qui ferme la marche avec zéro point.

S. H.

Les résultats

OM Darguina 15 - HC Tazmalt 31

JS Chorfa 28 - ESDB Khedda 22

ES Seddouk 25 - ES Lakhdaria 27

O Sidi-Aïch 28 - HC Tichy 28