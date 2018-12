Tirage au sort aujourd’hui

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le tirage au sort des 32es et 16es de finale de la coupe d’Algérie 2019 auront lieu aujourd’hui à partir de 18h à l’ESHRA d’Aïn Benian à Alger.

Les rencontres des 32es de finale de la coupe d’Algérie auront lieu les 17 et 18 décembre 2018, alors que les 16es de finale sont programmés pour les 27, 28 et 29 du même mois, a indiqué la commission de la Coupe d’Algérie dans un communiqué publié sur le site de la FAF. Les 32es de finale verront l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 Mobilis, dont le détenteur du trophée de l'édition précédente, l'USM Bel Abbes. La FAF informe également les médias intéressés par la couverture de l’événement qu’une zone mixte sera organisée à la fin du tirage au sort. L’événement étant exclusivement couvert par l’EPTV, les caméras des autres chaînes de télévision ne sont pas autorisées à filmer la cérémonie. La division médias de la fédération alimentera son site par des photos et vidéos des tirages au sort. Le retrait des accréditations se fera le jour-même et les représentants des clubs concernés par le tirage au sort sont le président et l’entraîneur en chef, précise l’instance en charge de la Coupe d’Algérie. À signaler que sur les 64 clubs qualifiés pour les 1/32es de finale de la Coupe d’Algérie, 6 équipes représenteront la Kabylie. Il s’agit de la JS Kabylie, le MO Béjaïa, l’US Béni Douala, l’IB Lakhdaria, l’USM Draâ Ben Khedda et le petit poucet de cette édition l’Olympique d’Akbou, pensionnaire de la division Honneur de Béjaïa.

Samy. H

Les 64 clubs qualifiés



Ligue 1: MC Oran, USM Alger, CS Constantine, DRB Tadjenanet, JS Kabylie, NA Hussein Dey, O Médéa, CABB Arreridj, ES Sétif, JS Saoura, CR Bélouizdad, MO Béjaïa, MC Alger, USM Bel Abbès (tenant du trophée), Paradou AC, AS Ain M'lila.

Ligue 2: RC Kouba, USM El Harrach, USM Annaba, WA Tlemcen, ASM Oran, JSM Béjaïa, JSM Skikda, MC El Eulma, A Bou Saada, NC Magra, USM Blida.

DNA: MBS Oued Sly, US Béni Douala, IB Lakhdaria, CA Batna, CRB Kais, USM Khenchela, CR Beni Thour, CRV Moussa, US Remchi, ASB Maghnia, NT Souf, JSM Tiaret, SA Mohammadia, GC Mascara, CRB Ain Oussera.

Inter-régions : MB Rouissat, RA Ain Defla, ICS Tlemcen, MSP Batna, SA Sétif, USM Sétif, HAMR Annaba, ESB Besbes, CR Bouquirat, O Magran, Ghris

Régionale 1: MS Cherchell, FCB A. Ramdane, El Bayadh, RC Bougaa, USMD Ben Khedda, JS Ghir Abadla, IH Chellala, ORB Boumahra.

Régionale 2: ASS Nationale, MB Bazer Sakhra

Honneur: Olympique Akbou