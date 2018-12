«La subvention de l’APC est une insulte au club»

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Après son naufrage lors de la neuvième journée de la Régionale 2 devant l’OS El Kseur (0-4), suivi de la défalcation d’un point par la LRFA pour «non paiement des amendes arrivées à échéance», la JS M’Chedallah a été battue, avant-hier vendredi, à domicile, par l’US Soummam (1-2). Une défaite plonge le club dans le doute. Le président du CSA/JSM, Madjid Aoudia, a déclaré : «Tout va mal, nous avons difficilement mis le club sur les rails et lui avons évité le forfait en début du championnat, grâce à la volonté et engagement des joueurs, ainsi que l’aide précieuse de quelques amoureux du club. Mais cela ne suffit pas, le club a besoin d’une stabilité financière, car les dépenses sont hebdomadaires, qu’on évolue à domicile ou en déplacement. Nous avons pourtant tout fait pour sortir le club du gouffre, mais cela ne suffit pas. Nous avons frappé à toutes les portes et sollicité les pouvoirs publics et les autorités locales, mais en vain». Il ajoutera : «La dernière décision de l’APC de M’Chedallah de nous octroyer 45 millions de centimes est une insulte au club. Que faire avec cette somme ? Impossible de gérer toute une saison avec cette somme et tout le monde le sait très bien». «Le club ne pourra pas poursuivre le championnat et risque de se retirer d’un moment à l’autre», regrette le président de la JSM.

M’hena A.