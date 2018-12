Meziani signe à l’ES Tunis

Par DDK | Il ya 6 minutes | 5 lecture(s)

L’attaquant du PAC, Tayeb Meziani, s’est engagé officiellement hier pour un contrat de trois saisons avec l’ES Tunis.

Convoité par la JS Kabylie, Meziani (22 ans), pur produit de l’Académie du PAC, a préféré rejoindre l’Espérance, détenteur de la Ligue des champions d’Afrique, où évolue le milieu offensif international Youcef Belaïli. Meziani avait porté la saison dernière, pendant six mois, les couleurs du club lituanien Stumbras Kaunas, après une première partie de saison passée avec Le Havre (France) sans pouvoir jouer en équipe première. Ainsi donc, après le milieu de terrain Kamel Belarbi (USMH) qui a choisi l’USMA, c’est au tour de l’attaquant du PAC, Tayeb Meziani, de faire faux bond à la JSK et de rejoindre une autre équipe. En effet, après avoir donné sa parole aux dirigeants kabyles pour rejoindre la JSK en ce mercato hivernal, l’attaquant Meziani s’est rendu avant-hier à Tunis en vue de poursuivre les négociations avec les dirigeants Sang et Or avant de s’engager hier après-midi avec l’ES Tunis pour trois années. C’est pour dire qu’après le milieu de terrain harrachi, Kamel Belarbi qui avait pourtant tout conclu avec la JSK avant de signer pour trois ans et demi au profit de l’USMA, voilà que la JSK perd un autre joueur convoité en l’espace de quelques jours, en la personne de l’attaquant Meziani. Toutefois, du côté des dirigeants de la JSK, on ne semble pas inquiets et se disent prendre leur temps avant d’engager des joueurs en ce mercato hivernal qui débutera, pour rappel, officiellement le 15 décembre prochain jusqu’au 15 janvier 2019. La raison est simple, les dirigeants de la JSK, à leur tête le président Cherif Mellal, ne veulent pas faire le mauvais choix et recruter juste pour recruter. Ils préfèrent plutôt attendre que de recruter des joueurs qui n’apporteront pas un plus à l’équipe lors de la seconde manche du championnat. C’est ce qu’a affirmé le directeur sportif Ait Tahar à l’un de ses proches hier : «Rien du concret pour le moment et on veut prendre notre temps avant de faire signer des joueurs. Il ne sert à rien de recruter juste pour recruter», a déclaré le directeur sportif de la JSK. Ainsi, le club kabyle ne se décourage pas de trouver les oiseaux rares en dépit que tous les bons joueurs sont liés par des contrats avec leur clubs. Même les joueurs qui ont des difficultés financières avec leurs clubs doivent passer par la commission des résolutions des litiges s’ils veulent signer à la JSK. Toutefois, cela prendra du temps et ce n’est pas sûr que leurs présidents les lâchent facilement. Cependant, les dirigeants kabyles feront de leur mieux pour trouver les profils recherchés et la piste des immigrés est une autre option pour le président Mellal et ses collaborateurs. Le chairman kabyle qui devait rallier Marseille hier ou au plus tard aujourd’hui pour rencontrer les supporters solidaires avec la JSK, pourrait saisir l’occasion pour recruter s’il trouve des joueurs capables de s’imposer à la JSK. Reste à savoir maintenant si les dirigeants kabyles réussiront un bon coup, c’est ce qu’on saura ultérieurement.

Encore trois jours avant la fin du stage marocain

Sur un autre plan, le club kabyle reprendra le chemin des entraînements ce matin à Rabat après une journée de repos accordée aux joueurs dans la journée d’hier pour récupérer. La JSK travaillera encore pendant deux jours (aujourd’hui et demain), avant d’affronter le FUS de Rabat dans un match amical mardi. C’est la dernière ligne droite pour les Canaris lors de ce stage du Rabat avant de continuer leur préparation au stade du 1er novembre après leur retour au pays. Le coach Dumas est très satisfait du travail accompli jusque-là au Maroc et son seul objectif est que son équipe soit prête sur tous les plans pour la reprise de la compétition officielle. Le seul regret du coach c’est de ne pas avoir de nouveaux joueurs pendant le stage, pour avoir une idée très précise sur leur niveau avant des les faires jouer dans les matchs officiels.

M. L.