Stage d’une semaine à Sétif

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le départ de Béjaïa s’est effectué hier à 15h à destination de Sétif pour élire domicile dans un hôtel de la ville au lieu du complexe El Vaz comme prévu. Le regroupement concernera tous les joueurs y compris les revenus de blessures, à l’image de Herida qui a intégré le groupe vendredi passé, Amokrane qui va reprendre directement lors du stage, Bencherif qui a contracté une légère déchirure, Bouledieb qui souffre des adducteurs, alors que Dehar sera le seul absent de ce stage car étant plâtré à la jambe. Le stage de Sétif qui débutera officiellement aujourd’hui, sera consacré officiellement au volet physique avec une moindre charge que la semaine passée, ainsi que le volet technico-tactique pour se préparer à la reprise de la compétition officielle qui débutera le 18 décembre prochain avec la programmation des 32es de finale de la coupe d’Algérie. Le coach Madoui a tracé un plan adéquat qu’il compte appliquer minutieusement sur place pour faire profiter les joueurs de ce regroupement et recharger les batteries après une difficile phase aller couronnée par une dixième place avec seulement 18 points au compteur. Vu l’importance de la phase retour et le poids de chaque point récolté, l’ex-entraîneur de l’ESS ne veut rien laisser au hasard lors de ce stage qui verra la participation de la nouvelle recrue, Boukhanchouche, ainsi que de trois jeunes de la catégorie «réserve». Avant même le départ pour la capitale des Haut-plateaux, le coach Madoui a assuré deux matchs amicaux sur place. Il s’agit de la JSMS que les Béjaouis affronteront en amical demain à 16h au stade du 8 mai 1945, alors que la seconde joute amicale est programmée, jeudi prochain à 16h, au même lieu contre le NC Magra. Les deux matchs seront une bonne occasion pour le coach afin d’avoir une idée précise sur chaque élément et de tester certains systèmes et formules de jeu après une dizaine de jours de travail à Béjaïa. Signalons que la délégation béjaouie regagnera directement la capitale des Hammadites à la fin du match contre le NCM.

Ziri Hammar (MCO) ne fait pas l’unanimité

Concernant le recrutement lors de ce mercato hivernal, la direction du MOB n’a assuré qu’une seule recrue, en la personne de Boukhanchouche venu de la JSK. Concernant le cas de Ziri Hammar et malgré que ce dernier a officiellement récupérer sa lettre de libération du MCO, il ne fait pas l’unanimité chez les dirigeants qui pensent qu’il n’a pas le profil du joueur recherché. Malgré la venue la semaine passée du manager de Hamar qui a exposé ses propositions, les dirigeants ne sont pas chauds pour recruter l’ex-joueur de l’USMA et de la JSK.

Z. H.