Le DC Boghni corrige la JS Boukhalfa

Par DDK | Il ya 41 minutes | 72 lecture(s)

La JS Boukhalfa a chuté lourdement avant-hier, sur son terrain, devant, le DC Boghni.

Auteurs de huit victoires en autant de matches disputés dans le championnat Honneur de la wilaya de Tizi Ouzou, les banlieusards de la JS Boukhalfa ont fait un naufrage samedi en s’inclinant par quatre buts à un devant les gars du DC Boghni qui se sont offerts, à l’occasion, une ballade de santé .En effet, les visiteurs n’ont pas tardé à tuer le match, en inscrivant trois buts en première mi-temps et ce en l’espace de vingt minutes. Des réalisations bien travaillées et dont les locaux ne pouvaient que constater les dégâts. En seconde période, l’on s’attendait à une réaction de la part des hommes de Berkoud mais rien n’y fût. Ceux sont en effet les hommes de Tazekritt qui enfonceront le clou en ajoutant une quatrième banderille de haute facture. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir les Banlieusards de la JSB sauver l’honneur en inscrivant leur unique but. Les Montagnards de Boghni auraient pu corser la note au vu du nombre important d’occasions nettes qu’ils se sont créés. Mais ce sera sur ce score de quatre buts à un que l’arbitre Kebaili a mis fin au calvaire des joueurs de la JS Boukhalfa. Grace à ce large succès, le DC Boghni revient à un point de sa victime du jour. Une loge que les Montagnards partagent avec le CA Fréha qui s’est imposé devant l’ASC Ouaguenoun (2 - 1) qui ferme la marche au classement. Toujours dans le haut du tableau l’AC Yakourene s’est imposée difficilement devant l’Etoile de Draa El Mizan (2 - 1). De son coté, l’Olympique Taourirt Mokrane a enchainé un succès devant le NA Redjaouna (2 - 0). Le FC Ouadhias qui restait sur un revers à domicile est allé se racheter hors de ses bases en lui infligeant une sévère défaite au KC Taguemount Azouz (3 - 0). Un adversaire qui n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau. Quant à la JSC Ouacifs , elle n’a pas fait dans les détails en étrillant sur un score sans appel de quatre buts à zéro son invité du jour du CRB Mekla en perte de vitesse. Enfin, le RC Betrouna n’a pas peiné pour battre la formation de l’ES Assi-Youcef (2 - 0) qui occupe la peu reluisante avant dernière place au classement général.

Z. L .

Les résultats

JSC Ouacifs 4 - CRB Mekla 0

OT Mokrane 2 - NA Redjaouna 0

KCT Azouz 0 - FC Ouadhias 3

AC Yakouren 2 - EDE Mizan 1

JS Boukhalfa 1 -DC Boghni 4

CA Fréha 2 - ASC Ouaguenoun 1

RC Betrouna 2 - ESA Youcef 0