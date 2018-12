L’Olympique Akbou creuse l'écart

Par DDK | Il ya 42 minutes | 64 lecture(s)

Le leader incontestable du championnat Honneur Béjaïa, l’Olympique Akbou, poursuit sa série d’invincibilité, en assurant une dixième victoire consécutive lors du choc très attendu de la 10e journée devant un de ses poursuivants, le CRB Souk El-Tenine. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, les deux équipes ayant été très motivées lors de ce match ouvert et disputé de part et d’autre, devant une foule nombreuse. Après ce dixième succès, l’Olympique Akbou conserve sa place à la tête du groupe et, mieux encore, creuse l'écart à quatre points par rapport à l’autre sérieux prétendant, la JSB Amizour. Cette dernière s’est imposée devant la Protection civile en déplacement. À la troisième place, on retrouve l’Olympique de M’Cisna qui a réussi, lui aussi, la meilleure performance du jour, en allant arracher les trois points à la ville de Tazmalt face à la lanterne rouge, alors que l’équipe de Gouraya, exempte lors de la précédente journée, n’a pas manqué l’occasion d’ajouter trois points à son compteur devant l’AS Taâssast voisin. Une victoire qui fera sans doute beaucoup de bien aux hommes du président Boucheta, qui gagnent d’un coup deux marches au classement. En revanche, le grand perdant de cette épreuve est incontestablement la JS Ighil Ouazzoug, accrochée sur son terrain par l’ARB Barbacha. Pour la SS Sidi-Aïch, les journées passent et se ressemblent. Le doyen des clubs de Kabylie n’a pu s’imposer devant l’Olympique de Feraoun qui l’a contrainte au partage des points. Idem pour le CR Aït R’Zine, tenu en échec devant son nombreux public par la formation d’Aokas.

Samy H.

Les résultats

SS Sidi-Aïch 2 - O Feraoun 2

CRBA R’zine 2 - CRB Aokas 2

CSP Civile 0 - JSB Amizour 1

SRB Tazmalt 0 - O M’Cisna 3

JSI Ouazzoug 0 - ARB Barbacha 0

AS Taâssast 0 - Gouraya Béjaïa 1

O Akbou 3 - CRBS El-Tenine 1

Exempt : NC Béjaïa