L’USMDB Khedda s’offre l’ES Azeffoun

Par DDK | Il ya 41 minutes | 76 lecture(s)

Le dernier match de la 10e journée du championnat de la Régionale 1, qui a mis aux prises, samedi après-midi au stade d’Azeffoun, l’ESA locale avec l’USM Draâ Ben Khedda, a été très disputé de part et d’autre. La première période s’est achevée sur le score de 0 à 0 entre les deux équipes. Après la pause citron, les 22 acteurs sont revenus sur le rectangle vert avec la nette intention de marquer des buts et de faire plaisir aux supporters présents. Alors qu’on se dirigeait vers la fin de la rencontre, les «Débékois» obtiennent un penalty à la 85’. La sentence a été exécutée avec succès par le buteur attitré Mustapha Si Ali, au grand bonheur des supporters de Draâ Ben Khedda qui se sont déplacés pour soutenir les leurs. Les Marins auraient pu égaliser dans le temps mort suite puisqu’ils ont obtenu, eux aussi, un penalty. Mais c’était compter sans le gardien de l’USM Draâ Ben Khedda qui s’est interposé avec brio, en permettant à son équipe de repartir à la maison avec les trois points. Une victoire qui permet aux poulains de Mourad Bey de gagner quelques marches au classement et de se rapprocher du peloton de tête. L’ES Azeffoun, lui, est en train de perdre de plus en plus de terrain, après avoir pourtant dominé les débats en début de championnat.

Massi Boufatis