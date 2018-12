Irrésistibles Ath Douala !

Par DDK | Il ya 41 minutes | 87 lecture(s)

Les Ath Douala ne comptent pas lâcher leur place de leader de la DNA et ne jurent que par l’accession cette saison en Ligue 2 Mobilis.

L’US Beni Douala est plus que jamais décidée à aller de l’avant et à finir cet exercice footballistique en apothéose, avec à la clé une montée historique en Ligue 2 Mobilis. Avant-hier samedi au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, l’US Béni Douala qui a accueilli pour le compte de la 13e journée de la division nationale amateur (DNA) groupe centre, son homologue du CRB Ain Ouessara, n’a pas fait dans le détail en frappant fort. Les coéquipiers de Bekbouka se sont imposés sur le score sans appel de 3 à 0. Les poulains de Bacha ont achevé la première mi-temps avec deux buts d’avance, sur des réalisations signées par Benyettou et Dchicha. Après la pause citron, les Ath Douala sont revenus à la charge et se sont illustrés en inscrivant un troisième but par Dchicha qui signe un doublé lors de cette rencontre. Une victoire qui permet à l’US Béni Douala de garder sa place de leader aux côtés de l’ES Ben Aknoun qui a battu l’IB Lakhdaria 1 à 0. Les deux équipes totalisent 27 points chacune dans leurs comptes respectifs et la course pour l’accession s’annonce des plus serrées, surtout que le RC Arba ne lâche pas prise comme en témoigne ce large succès ramené de l’extérieur face à l’ESM Kolea sur le score de 4 à 2. Dans le bas du classement le WA Boufarik réapprend à gagner et s’est imposé sur le score fleuve de 3 à 0 devant l’AR Ouargla et respire un peu. Le NT Souf qui s’est déplacé avec dix joueurs est revenu avec un précieux point faisant 2 à 2 contre l’IB Khemis El Khechna et aurait pu gagner n’étaient les deux penaltys non sifflés par l’arbitre de la rencontre. De son côté le RC Boumerdès est revenu avec un match nul de 0 à 0 en dehors de ses bases face au WR M’Sila. Sur le même résultat que s’est achevé le match entre le NRB Touggourt et le NARB Reghaia. Le CR Béni Thour pour sa part a réussi à damer le pion à la JS Hai Djabel en s’imposant 2 à 0.

Massi Boufatis

Les résultats

ESM Kolea 2 - RC Arba 4

USB Douala 3 - CRBA Ouessara 0

ESB Aknoun 1 - IB Lakhdaria 0

WR M’sila 0 - RC Boumerdès 0

WA Boufarik 3 - AR Ouargla 0

IBKE Khechna 2 - NT Souf 2

CRB Thour 2 - JSH Djabel 0

NRB Touggourt 0 - NARB Réghaïa 0