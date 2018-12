La JS Azazga freinée

Par DDK | Il ya 41 minutes | 84 lecture(s)

Cette journée a été bénéfique pour le leader, l’OM Ruisseau qui conforte sa première place, avec un succès enregistré chez le MB Hassi-Messaoud. Les Algérois d’El-Annasser ont gagné petitement certes, mais accentuent leur avance à quatre points d’écart sur le 2e, qui est l’US Souf, qui a atomisé son invité de cette journée, l’ASC Ouled Zouai (3 - 0). Le SA Sétif a été tenu en échec sur le score d’un but partout et à domicile par l’Ittihad de Berhoum (1 - 1). Ce qui fait que le stade africain de Sétif recule à la 3e place et avec 5 points de retard sur le leader. L’autre bonne opération de cette journée est à mettre à l’actif de l’US Oued Amizour, qui en recevant le NRB Teleghma a réussi à prendre les trois points mis en jeu. Un succès mérité vu ce que l’équipe a montré dans cette rencontre face à une bonne équipe de Teleghma qui joue les premiers rôles cette saison, bien que cette défaite face aux Unionistes mette le NRBT à la 4e place avec 21 points. Quant aux Rouge et Noir de l’USOA ce succès leur fait déjà du bien, puisque cela leur permet le cas échéant de quitter la dernière place, qu’ils laissent au Hydra AC, qui s’est vu piégé à domicile par Bordj Ghedir (0 - 1).

Amizour quitte la dernière place

La dernière défaite de la JS Azazga avant cette journée a été enregistrée le 16 Novembre passé, lors de la 9e journée. Ceci du moment que les banlieusards ont réussi à se racheter en gagnant leur rencontre de la 10e journée à domicile face au DRB Baraki puis en allant ramener un succès lors de la 11è journée en déplacement face à l’IRB Berhoum. Le club reste certes sur une série de trois matches sans défaites, mais cède quand-même deux précieux points à domicile. La JSA s’est faite piéger par une coriace équipe de l’USM Sétif qui a réussi à rentrer chez elle avec un nul dans les bagages. Sans ce nul, la JS Azazga serait aujourd’hui seule à la 5ème place avec 20 points. Mais bon, ce nul le met derrière le MB Bouira qui a essuyé une défaite en déplacement face aux algérois du DRB Baraki qui l’a emporté sur le score de 2 à 1. Enfin, signalons le réveil du FC Bir El-Arch qui a battu son invité, l’IRB Ain Lahdjar sur le score de 2 à 1.

Rahib Medhouche.

Les résultats

USO Amizour 1 - NRB Teleghma 0

JS Azazga 0 - USM Sétif 0

DRB Baraki 2 - MB Bouira 1

SA Sétif 1 - IRB Berhoum 1

FCBE Arch 2 - IRBA Lahdjar 1

Hydra AC 0 - AS Bordj Ghedir 1

H Messaoud 0 - OM Annasser 1

US Souf 3 - ASC Ouled Zouai 0