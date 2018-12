Djeribia signe à l’USMH

Par DDK | Il ya 41 minutes | 73 lecture(s)

Le milieu de terrain Abdelhakim Djeribia, qui a résilié son contrat avec la JSMB jeudi dernier, n’a pas tardé à trouver un club repreneur, puisqu’il a signé dans la soirée d’avant-hier pour une durée de 18 mois au profit de l’USM El-Harrach. En fait, ce n’est qu’un retour au bercail pour Djeribia étant donné qu’il avait porté les couleurs jaune et noire par le passé, du temps de l’entraîneur Boualem Charef. Pour rappel, le désormais ex-meneur de jeu des Vert et Rouge de la Soummam avait refusé catégoriquement une baisse de son salaire, préconisée par la direction de Belkacem Houassi, jugeant son rendement peu convaincant lors de la phase aller du championnat. Dans le même sillage, il n’est pas exclu que d’autres éléments issus de l’effectif actuel de la JSMB emboîtent le pas à Djeribia. L’on cite le nom l’attaquant Abdelouahid Belgherbi, qui serait déjà en contact avancé avec les dirigeants de l’USMH. L’enfant de Tlemcen qui n’a pas brillé non plus lors de la phase aller avec son équipe (2 buts à son actif) pourrait fort bien rejoindre Djeribia du côté de l’ex-Lavigerie lors des prochaines heures. Idem pour l’autre attaquant Badreddine El-Bahi qui a déjà été mis sur la liste des éléments à libérer cet hiver. Cela étant dit, le transfuge de l’OM, qui a lui aussi refusé une quelconque baisse de son salaire, comme le lui a proposé avant-hier le président Houassi lors d’une entrevue entre les deux hommes, pourrait donc quitter le navire béjaoui plus tôt que prévu.

Le staff technique augmente la cadence

Alors que la séance de reprise des entraînements s’est déroulée avant-hier après-midi dans de bonnes conditions et en présence de l’ensemble des joueurs, le staff technique de la JSMB, soucieux de faire appliquer le programme de préparation tracé pour cette période de trêve, a prévu d’augmenter la charge hier dimanche. L’objectif recherché étant de soumettre les joueurs à un travail physique soutenu après une semaine d’inactivité. Le coach béjaoui, Moes Bouakaz, qui table énormément sur cette période d’arrêt du championnat pour recharger les batteries, entend tirer le maximum de ses protégés. L’objectif c’est de rendre le groupe plus performant dès le début de la compétition officielle, à commencer par le prochain match des 32es de finale de la Coupe d’Algérie, dont le tirage au sort devait être effectué hier, à Alger.

B Ouari.