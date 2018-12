«J’aspire à une sélection en EN»

Par DDK | Il ya 40 minutes | 78 lecture(s)

Le portier de la JSK, Abdelkader Salhi, assure que l’équipe effectue du bon travail à Rabat et qu’elle est prête pour la phase retour. Par ailleurs, le joueur ne cache pas son ambition d’attirer l’attention du sélectionneur national Djamel Belmadi.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation du groupe en prévision de la seconde manche du championnat ?

Abdelkader Salhi : On travaille énormément depuis notre arrivée au Maroc. Toutes les conditions sont réunies et tout est fait pour que le stage soit une totale réussite. Il nous reste encore deux jours de travail et on continuera à cravacher jusqu’à la dernière minute. Nous serons prêts pour la compétition.

Vous avez repris le travail après une journée de repos…

Ce repos accordé par le staff technique nous a fait beaucoup de bien. Nous avons repris aujourd’hui (hier ndlr) et nous travaillera encore jusqu'à mardi, avant de boucler ce stage. Notre seul objectif est d’entamer la seconde manche en force.

Vous avez personnellement joué tous les matchs de la phase aller. Quels sont vos objectifs pour la phase retour ?

J’ai donné le meilleur de moi même lors de la phase aller et je ferai de même lors de la phase retour. Je ne lésine pas sur les efforts pour être toujours à la hauteur. J’ai l’ambition de rejoindre l’équipe nationale et je ferai tout pour convaincre le sectionneur national.

Vous disputerez un match amical mardi face au FUS de Rabat. Qu’attendez-vous de cette rencontre ?

Le match amical face au FUS de Rabat sera un bon test pour nous. Nous ferons en sorte de réussir une belle partie et terminer le stage sur une bonne note. Ce match nous permettra aussi de contrôler les insuffisances et d’être plus performants à l’ avenir inchallah.

Vos supporters attendent beaucoup de vous. En êtes-vous conscients ?

On travaille beaucoup pour réussir du bon boulot et notre objectif est de réussir un très bons parcours lors de la phase retour. On sait que nos fans attendent beaucoup de nous et notre objectif est de les satisfaire bien évidemment. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et on fera le maximum pour réaliser les objectifs du club pour que nos supporters soient heureux

Propos recueillis par M. L.