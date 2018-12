Zouari (USMBA) presque acquis

Par DDK | Il ya 40 minutes | 89 lecture(s)

Le milieu offensif de l’USMBA, Zouari Abdelkrim (29 ans) était à Bejaia avant-hier pour négocier son probable transfert vers le MOB. Le joueur, accompagné de son manager, a tout réglé avec la direction du club. Le joueur, qui a déposé son contrat à la CRL avant la fin de la phase aller, devrait récupérer sa lettre de libération, demain, avant d’aller signer un contrat de 18 mois avec les Crabes. L’ex- joueur du MCS et de l’OM était très convoité en ce mercato hivernal. Plusieurs clubs voulaient s’offrir ses services, tels la JSS, l’USMA, l’ESS et le CRB. Il a donc opté pour le MOB. Les capés de Madoui, qui trouvent depuis samedi dernier en stage au centre El Vaz de Sétif, joueront aujourd’hui leur second match amical en cette trêve hivernale, contre la JSM Skikda, au stade du 8 mai 1945 de Sétif. Après avoir écrasé la JS Tichy (5 - 0) mardi dernier, les camarades de Toual vont donc se mesurer en amical à un pensionnaire de la Ligue 2. Le coach Madoui alignera tous les joueurs qui sont à sa disposition, excepté les blessés, c'est-à-dire Dehar, Amokrane, Herida, Bouledieb et Bencherif. Les Bejaouis affronteront, jeudi prochain, la formation du NC Magra pour clôturer ce mini-stage d’une semaine à Setif.

Le CSA favorable au rachat de la SSPA

Lors d’un entretien avec le président Arab Bennai concernant la gronde et les revendications des supporters, ce dernier dira : «Le CSA est prêt à accompagner n’importe quelle entreprise étatique, STH ou autre, qui viendrait racheter les actions de la société SSPA/MOB. On est là dans l’intérêt du club, prêts à tout faire pour lui donner des assises solides et lui assurer un avenir radieux». Concernant la gestion des petites catégories, Bennai explique : «Pour le moment, on est concentrés sur le mercato hivernal qui reste la priorité du club. Après un bon recrutement, on se consacrera aux petites catégories qu’on doit prendre en charge convenablement afin de donner la chance à tous les enfants de la wilaya afin d’intégrer et défendre les couleurs du MOB. Notre projet est d’avoir le plus possible de jeunes de la région dans notre effectif, car la pâte existe, il faut juste la dénicher et de lui permettre de s’épanouir. Notre projet sportif s’articule autour de la formation».

Z. H.