DRBT - CRB et ESS - OM à l’affiche

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

Le tirage au sort des 32es et 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football 2019, effectué hier à Alger, a donné lieu à deux rencontres au sommet entre des équipes de la Ligue 1 Mobilis. Il s’agit des matchs DRBT - CRB et ESS - OM. Pour sa part, le petit poucet de l’épreuve, en l’occurrence l’Olympique Akbou, accueillera le NAHD dans un match qui se jouera à Béjaïa. L’USMDB Khedda ira rendre visite au WA Tlemcen, alors que l’US Béni Douala et l’IB Lakhdaria, deux autres représentants de la Kabylie, accueilleront respectivement l’ICS Tlemcen et la JS Saoura. Le MOB sera opposé à l’Olympique Magrane, alors que la JSMB jouera ce tour des 32es de finale face à la JSM Skikda. Enfin, la JSK ira rendre visite à la modeste équipe de l’ARB Ghriss.

R. S.

32es de finale

1 - A Bou Saada - ORB Boumahra

2- MBS Oued Sly - USM Annaba

3 - IH Chellala - USM Khenchela

4 - USM Alger - ASM Oran

5 - IB Lakhdaria - JS Saoura

6 - DRB Tadjenanet - CR Bélouizdad

7 - MSP Batna - CR Bouguirat

8 - HAMR Annaba - CRV Moussa

9 - GC Mascara - CABB Arreridj

10 - SA Mohammadia - USM Sétif

11 - MO Bejaia - O Magrane

12 - O Akbou - NA Hussein Dey

13 - US Beni Douala - ICS Tlemcen

14 - MC El Bayadh - AS Ain M'lila

15 - US Remchi - MC El Eulma

16 – JSG Abadla - USM Harrach

17 - MB Rouissat - JSM Tiaret

18 - ASS Nationale – CRBA Oussera

19 - CA Batna - ESB Besbes

20 - USM Blida - Paradou AC

21 - WA Tlemcen - USMDB Khedda

22 - MBB Sakhra - CR Beni Thour

23 - JSM Bejaia - JSM Skikda

24 - ARB Ghriss - JS Kabylie

25 - SA Sétif - CRB Kais

26 - MC Oran - ASB Maghnia

27 - RA Ain Defla - NT Souf

28 - ES Sétif - O Médéa

29 - CS Constantine - RC Bougaa

30 - NC Magra – FCBA Ramdane

31 – USMB Abbes - MS Cherchell

32 - RC Kouba - MC Alger

16es de finale

Vainqueur 5 – vainqueur 29

Vainqueur 07- vainqueur 25

Vainqueur 14 – vainqueur 23

Vainqueur 27 – vainqueur 26

Vainqueur 02 – vainqueur 22

Vainqueur 15 – vainqueur 30

Vainqueur 09 – vainqueur 21

Vainqueur 19 – vainqueur 06

Vainqueur 01 – vainqueur 28

Vainqueur 08 - vainqueur 32

Vainqueur 16 – vainqueur 11

Vainqueur 13 – vainqueur 20

Vainqueur 10 – vainqueur 24

Vainqueur 03 – vainqueur 12

Vainqueur 04 – vainqueur 31