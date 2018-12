PRE-HONNEUR TIZI-OUZOU - (8ème journée)

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Groupe A

La JS Tala Tegana passe devant

La 8e journée de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou a été bénéfique dans le groupe A pour la JS Tala Tegana. En effet, les jeunots d’Ath Djennad qui sont allés corriger l’ES Nath Irathen chez elle, s’emparent seuls des commandes à la faveur du nul concédé par leur ex-compagnon, le CS Djebla Ouaguenoun à Ait Aissa Mimoun devant l’équipe locale. Le CS Iflissen a également réalisé une bonne opération en s’adjugeant les trois points devant son invité du jour, l’US Djemaa Saharidj. L’US Mizrana s’est également imposée chez elle par la plus petite des marges devant l’Olympique Nath Yirathen. Enfin, l’Olympique Makouda a été accrochée à domicile par l’US Timizart.

Les résultats

Groupe A

US Mizrana 1 - ON Yirathen 0

USKA Mimoun 1 - CS Djebla 1

CS Ifflissen 2 - USD Saharidj 0

ESN Irathen 1 - JST Tegana 5

O Makouda 1 - US Timizart 1

Groupe B

L’US Tala Athmane fait le trou

Dans le groupe B, la meilleure opération du jour a été réalisée par le leader du groupe, l’US Tala Athmane, qui poursuit sa belle série de performances. En effet, les hommes du jeune coach Bouadaoui n’ont pas laissé filer l’occasion de s’illustrer à nouveau, ajoutant trois points dans leur besace en battant leurs voisins de l’US Sidi Belloua. Aussi grâce à cette victoire acquise sur un score large, les gars de Tala Athmane creusent un peu plus l’écart sur leur poursuivant immédiat, l’US Bouhinoun qui s’est contenté d’un nul devant le FC Betrouna. Le mach qui opposera ces deux sérieux prétendants à l’accession vendredi prochain au stade Oukil Ramdane pour le compte de la dernière journée de la phase aller, s’annonce d’ores et déjà des plus palpitants

Les résultats

Groupe B

UST Athmane 4 - USS Belloua 1

FC Betrouna 2 - US Bouhinoun 2

Aït Yahia US 0 - OC Makouda 1

OT Loghbar 0 - JS Djurdjura 3

US Ikhelouiene 0 - HC Azazga 4

Groupe C

Aït Bouadou aux commandes

Dans le groupe C, la 8e journée a été marquée par la défaite à domicile du leader, le RC Imazighen, devant l’US Tirmitine. Un revers qui permet à l’AS Ait Bouadou de prendre les commandes au classement, suite à sa victoire hors de ses bases aux dépens de l’ES Ait Ouaneche. La JS Tadmaït n’a pas été avec le dos de la cuillère en infligeant une ardoise à son hôte du jour de la JS Tala Mansour. Un succès qui permet aux jeunots du président Choubane de conserver la deuxième place en compagnie du grand perdant de la Journée, le RC Imazighen et son tombeur l’US Tirmitine.

Z. L.

Les résultats

Groupe C

ESA Ouaneche 1 - ASA Bouadou 6

JS Tadmait 5 - JST Mansour 0

JSAY Moussa 0 - FC Ait Zaim 2

RC Imazighen 0 - US Tirmitine 1

Exempt: CS Ihasnaouene