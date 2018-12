L’USM Draâ Ben Khedda veut créer l’exploit

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

L’USM Draâ Ben Khedda donnera la réplique en match des 32es de finale de la coupe d’Algérie à un sociétaire de la Ligue 2, le WA Tlemcen. Les Ciel et Blanc auront, donc, en face d’eux d’autres Ciel et Blanc avec, néanmoins, une plus grande expérience dans la compétition populaire. Les poulains de Mourad Bey croiseront le fer avec les Zianides le 17 ou le 18 de ce mois, au stade Colonel Lotfi, avec la nette ambition de créer la surprise et de se qualifier aux 16es de finale, qui auront lieu entre le 28 et le 31 de décembre courant. En cas de qualification, l’USM Draâ Ben Khedda sera opposée au vainqueur du match GC Mascara - CA Bordj Bou Arreridj, mais toujours en dehors de ses bases. Les joueurs de l’ex-Mirabeau auront à cœur de démontrer leurs capacités devant les partenaires de l’expérimenté Bouguèche et du coach chevronné Fouad Bouali, et pourquoi pas, revenir de Tlemcen avec la qualification. Mais avant ce match, les «Débékois» sont appelés à se concentrer sur leur prochain duel à domicile en championnat, avant de préparer le déplacement à la capitale des Zianides. Pour le premier responsable de la barre technique de l’USMDBK, le fait de rencontrer un spécialiste de la coupe comme le WA Tlemcen est déjà un honneur : «On aurait souhaité affronter un club de division inférieure chez nous, à Tizi-Ouzou, mais bon, le tirage a voulu qu’on se déplace à l’Ouest du pays, pour y affronter un adversaire de la dimension du WAT, qui joue les premiers rôles en Ligue 2», a-t-il déclaré à l’issue de la cérémonie du tirage au sort des 32es de finale, tenue à Aïn Bénian. Et de conclure : «On ira à Tlemcen pour jouer sans aucune pression. On tentera de créer l’exploit et la surprise pour nous qualifier au prochain tour. Notre objectif, cependant, reste une place au podium en championnat. Pour la coupe, c’est un bonus, et le fait d’atteindre les 32es de finale est déjà historique. Cela dit, on tentera d’aller encore de l’avant. Tout reste possible, même si je reconnais que notre mission s’annonce difficile face à des joueurs aussi chevronnés que ceux du WAT».

Massi Boufatis