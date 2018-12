L’US Béni Douala croit en sa qualification

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Contrairement à l’USM Draâ Ben Khedda qui aura en face d’elle un gros morceau (WA Tlemcen), l’US Béni Douala affrontera en match des 32es de finale de la coupe d’Algérie l’ICS Tlemcen, un adversaire qui évolue en division inférieure. La rencontre est d’autant plus abordable qu’elle se jouera au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, un avantage de taille pour les Ath Douala. Les coéquipiers de Bekbouka sont décidés à aller de l’avant dans cette compétition populaire, ce qui passe par l’élimination de l’ICS Tlemcen. En cas de qualification à la prochaine étape, l’équipe chère au président Hocine Ammam en découdra avec un adversaire de gros calibre, à savoir le vainqueur du match USM Blida - Paradou AC, deux équipes qui évoluent respectivement en Ligue 2 et 1 Mobilis. Même si ces deux teams sont de grosses cylindrées, les gars de l’US Béni Douala ont aussi des atouts à faire valoir, eux qui se sont habitués, ces dernières années, à Dame coupe, sans compter leur détermination à aller le plus loin possible dans cette épreuve populaire. La chance semble aussi de leur côté, puisqu’ils auront l’avantage de recevoir à Tizi-Ouzou pour la deuxième fois en cas de qualification au prochain tour. «Sans diminuer de la valeur de l’ICS Tlemcen, à qui on souhaite la bienvenue à Tizi-Ouzou, on est satisfaits du tirage au sort. On jouera à fond nos chances car on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. C’est sûr, on va jeter toutes nos forces dans la bataille pour se qualifier aux 16e de finale et affronter, par la suite, l’USM Blida ou le Paradou AC, à Tizi-Ouzou, toujours avec la ferme intention de créer l’exploit», déclare le boss de l’US Béni Douala, Hocine Ammam. Et de conclure : «Cependant, avant de penser à la coupe, on a un match de championnat important à disputer le week-end prochain face au RC Arbaâ. Un match au cours duquel un résultat positif s’impose. On va motiver les joueurs pour qu’ils réalisent une bonne performance, avant de penser à la rencontre de coupe qu’on abordera avec l’objectif d’arracher la qualification, qu’on souhaite aussi aux autres clubs de Kabylie : JSK, MOB, JSMB, USMDBK et Olympique Akbou».

M. B.