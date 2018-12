Un bon test pour les Canaris

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

La JSK jouera un match amical face au FUS Rabat, cet après-midi à 15h, au stade Moulay Hassan, avant de boucler ce stage du Maroc.

Ce test amical sera une bonne occasion pour les Kabyles qui préparent la suite du parcours du championnat et les matchs de la coupe d’Algérie. «Le match face au FUS Rabat est un bon test pour nous. Il nous permettra de combler nos lacunes en prévision de la seconde manche du championnat. On fera tout pour réussir une belle partie et terminer ce stage du Maroc sur une bonne note», a déclaré le portier Salhi. Pour sa part, le staff technique kabyle conduit par le coach Dumas, veut profiter de cette joute amicale pour voir les insuffisances de son club et les corriger. Pour cela, le coach Dumas fera tourner son effectif pour voir tous ses éléments cet après-midi face à l’équipe marocaine. Le coach choisira les joueurs les plus prêts pour les incorporer lors des premiers matchs de la phase retour, dans le but de réussir un très bon parcours. À signaler que ce match amical face au FUS Rabat est le seul match que disputera la JSK avant de renouer avec la compétition officielle.

Rretour au pays demain

Par ailleurs, le stage du Maroc, entamé depuis une semaine, prendra fin aujourd’hui pour les Jaune et Vert. Les Canaris s’entraîneront encore, ce matin, avant de disputer leur match amical l’après-midi à 15h. Les Kabyles sont attendus, demain mercredi, à Tizi-Ouzou où l’équipe continuera sa préparation pour la seconde phase du championnat. Le coach Dumas devra accorder un repos d’un jour ou deux à ses poulains pour leur permettre de se reposer un peu après les grands efforts fournis lors du stage du Maroc. Juste après, les équipiers du capitaine Nabil Saâdou prépareront le match de coupe face à l’ARB Ghriss dans le cadre des 1/32es de finale de la coupe d’Algérie. La délégation kabyle ralliera la ville de Mascara avec la ferme intention de revenir avec la qualification au 16es de finale de dame coupe. Par ailleurs, la direction de la JSK signera un contrat de partenariat avec la société des produits alimentaires Nouara aujourd’hui à Tizi-Ouzou. Un autre sponsor qui s’ajoute à la longue liste des partenaires du club kabyle depuis le début de la saison, à l’instar de Cevital, Soummam, Ifri, Cosider, Eniem et Ooredoo.

M. L.