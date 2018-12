«Le stage se déroule dans de bonnes conditions»

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

En regroupement depuis samedi dernier au complexe sportif El-Vaz de Sétif, les camarades de Kadri poursuivent leur préparation dans les meilleures conditions possibles, selon les propos de l’entraineur en chef du MO Béjaia, Kheireddine Madoui. «Le stage se déroule dans de très bonnes conditions et la direction n’a pas lésiné sur les moyens pour le réussir sur tous les volets. Le seul problème est le nombre de joueurs qui reviennent de blessures et qui commencent à intégrer le groupe, donc qui ont raté quelques jours de préparation. Je veux tout juste rassurer les fans et la famille mobiste que le MOB aura un autre visage lors de cette phase retour, car les joueurs ont adhéré à notre plan de travail et se sont donnés à fond, on ne tardera pas à récolter le fruit de tous ces efforts.» Concernant le tirage au sort de la coupe d’Algérie, l’ex entraineur de l’ESS assure que «tous les matchs de coupe sont difficiles et il n’y a pas de grandes et petites équipes. Certes le tirage au sort a été clément avec nous en jouant devant l’équipe de Magrane, qui évolue dans un palier inferieur, mais on doit les prendre très au sérieux et ne pas les sous-estimer», a confié le coach des Vert et Noir. Par ailleurs, la commission d’organisation de la coupe d’Algérie a procédé avant-hier, au centre d’hôtellerie d’Ain Benian, au tirage au sort des 1/32es et 1/16es de finale qui auront lieu respectivement les 17/18 ainsi que les 28 /29 décembre prochains. Les Béjaouis du MOB recevront la formation de l’Olympique de Magrane (Oued-Souf) qui évolue dans l’inter-région, équivalant à la quatrième division. Le match se jouera le 17 ou le 18 décembre prochain au stade de l’Unité maghrébine et, en cas de qualification, les capés de Madoui se déplaceront chez le vainqueur du match CB Ghir Abadla - USMH, respectivement pensionnaire de la régionale 1 et la Ligue 2 Mobilis. Signalons que le MOB a été représenté lors de cette cérémonie du tirage au sort par Boudiab et Bennai, respectivement présidents du CA et du CSA.

Z. H.