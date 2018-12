Le regroupement à Tichy a débuté hier

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB, qui ont repris samedi dernier le chemin des entraînements au stade de l’UMA, devaient entamer, dès hier, un mini-regroupement de cinq jours au club Alloui de la ville balnéaire de Tichy. Ils y seront soumis notamment à un travail physique intense par le staff technique qui entend mettre à profit cette trêve pour remettre le groupe d’aplomb en prévision de la reprise de la compétition officielle. Par ailleurs, tout laisse à croire que l’attaquant Badreddine Bahi, transfuge de l’O Médéa qui fut le second joueur à refuser la proposition des responsables du club de baisser son salaire, suivrait le chemin d’Abdelhakim Djeribia qui a rejoint officiellement les rangs de l’USMH en début de semaine. Et l’on soupçonne la direction du club de vouloir pousser vers la porte des éléments peu performants et percevant de gros salaires. D’autant que la politique de rajeunissement prônée par la direction de Houassi tend à donner ses fruits avec l’émergence d’éléments pétris de qualités et ayant déjà tapé dans l’œil du coach Moez Bouakaz. C’est le cas du jeune attaquant Boughanem qui a bénéficié d’un temps de jeu beaucoup plus conséquent depuis l’arrivée du Franco-Tunisien à la tête des commandes techniques de l’équipe A. Sur un autre volet, le tirage au sort de la coupe d’Algérie de football effectué avant-hier a donné lieu à quelques affiches alléchantes pour les 32es de finale qui se joueront du 17 au 20 du mois en cours. Ainsi, les Vert et Rouge de la Soummam, qui ont éliminé au tour précédent la JS Hai Djbel (1 - 0), au stade de Bouira, auront l’avantage de recevoir un pensionnaire de la ligue 2, la JSM Skikda, qu’ils ont déjà battue en championnat lors de la douzième journée (1 - 0). En cas de qualification, les partenaires de Zoheir Benyache affronteront le vainqueur du match AS Aïn M’lila - C El Bayadh aux 16es de finale. L’objectif des Béjaouis est bien entendu de réaliser le meilleur parcours possible dans cette épreuve populaire. Mais l’objectif principal du club cette saison demeure incontestablement le maintien de l’équipe en Ligue 2. Celle-ci a compromis considérablement ses chances de jouer les premiers rôles suite notamment à sa dernière défaite lors de l’ultime journée de la phase aller contre le MCEE (2 - 1).

B Ouari.