Course serrée pour le titre

Par DDK | Il ya 11 minutes | 16 lecture(s)

Après dix journées de championnat, pas moins de huit équipes gardent intactes leurs chances de s’octroyer l’unique billet d’accès en Régionale 1.

Contrairement aux précédentes saisons, lors desquelles le titre du champion de la Régionale 2 (groupe A) se jouait généralement entre deux ou trois équipes, l’exercice 2018/2019 s’annonce bien serré. Ainsi, après dix journées, pas moins de huit équipes, à savoir le CM Tidjelabine (21 points), l’ES Bir Ghbalou (20 pts), l’US Soummam, l’USM Béjaïa, le CRB Kherrata (17 pts.), l’OS EL-Kseur (16 pts), le WR Bordj Menaïel (15 pts.) et l’ES Timezrit (14 pts.), gardent intactes leurs chances de s’octroyer l’unique billet d’accès en Régionale 1. Il faut noter que sept unités seulement séparent le leader et le huitième club au classement, ce qui dénote la concurrence rude pour la montée au palier supérieur. Ainsi, si certaines formations ont bien affiché leurs intentions de réussir l’accession, d’autres, comme le MC Bouira, le RC Seddouk et la JS M’Chedallah, sont plutôt perçues comme des trouble-fêtes qui, eu égard à leurs situations financières, ne sont pas estimées en mesure de concurrencer les grosses pointures lors de la dernière ligne droite du championnat. Par ailleurs, s’agissant de l’ES Draâ El-Mizan et de l’OS Moulediouane, c’est la déception totale, pensent les observateurs. Quant aux nouveaux promus, en l’occurrence le FC Tadmaït et le FC Tamelahth, ils n’arrivent décidément pas à suivre le rythme de la Régionale 2. Ceci pendant que l’Olympique de Tizi Rached, ex-pensionnaire de la Régionale 1, connaît une chute libre. S’il ne ressaisit pas, et vite, il risque de connaître une nouvelle dégringolade à l’issue de cette saison.

Samy H.