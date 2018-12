L’USM Alger éliminée

Par DDK | Il ya 9 minutes | 23 lecture(s)

L'USM Alger a été éliminée lundi de la Coupe arabe des clubs de football en dépit de sa victoire contre Al-Merrikh du Soudan (2-0) en 1/8 de finale (retour), disputé au stade 5-Juillet (Alger). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Oussama Chita (39e) et Oualid Ardji (60e). Au match aller disputé le 21 novembre dernier à Omdurman, l'USM Alger avait été sévèrement battue sur le score de 4 à 1. Pour rappel, le MC Alger est l'unique club algérien à avoir composté son billet pour les quarts de finale grâce à sa double victoire face à la formation saoudienne d'Al-Nasr (1-0 à l'aller à l'extérieur et 2-1 au retour à domicile). En revanche, l'autre représentant algérien dans cette compétition, l'ES Sétif, s'est fait éliminer par les Saoudiens du Ahly Djeddah (aller : 0-1, retour : 1-1).La finale de la compétition se déroulera en avril prochain à Al-Aïn (Emirats arabes unis) et le vainqueur empochera une prime conséquente de 6 millions de dollars.