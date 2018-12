«Le club se maintiendra»

Par DDK | Il ya 9 minutes | 17 lecture(s)

Approché à la fin du second match amical joué en terre sétifienne et gagné 1 - 0 contre la JSMS, le virevoltant attaquant du MOB, Mehdi Kadri, parle dans cet entretien du match, du stage qui se poursuit à Sétif, ainsi que de l’avenir du club.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez gagné votre second match amical lors de cette trêve hivernale. Un commentaire ?

Mehdi Kadri: Je pense que le résultat final importe peu lors de ce genre de rencontres où l’entraîneur cherche plutôt la cohésion et l’application des différents systèmes de jeu. Le point positif de cette joute est qu’on a fourni une belle prestation et le groupe est en nette progression, même si on compte encore certains blessés qui n’ont pas pris part mais dans l’ensemble, le MOB est sur une courbe ascendante.

Vous êtes encore en stage à Sétif. Comment se déroule ce regroupement ?

On est très bien pris en charge et toutes les conditions sont réunies pour réussir ce stage. On travaille d’arrache-pied en fournissant beaucoup d’efforts pour être fin prêts à la reprise de la compétition officielle qui débutera par la coupe d’Algérie. Le groupe commence à retrouver ses repères où les trois compartiments s’équilibrent avec le temps.

Le public attend de vous une bonne réaction lors de cette seconde phase. Un message à lui adresser ?

Je veux tout juste rassurer nos fidèles supporters que le MOB se maintiendra en Ligue 1 avec la conjugaison des efforts de tout le monde. On dispose d’un effectif capable de se maintenir aisément, surtout avec la venue de certains joueurs qui vont donner un plus à l’équipe.



Propos recueillis par Z. H.