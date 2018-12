De bon augure pour la suite

Par DDK | Il ya 9 minutes | 23 lecture(s)

Poursuivant leur stage à Sétif, les Crabes ont affronté en amical, avant-hier soir au stade du 8 Mai 1945, la JSM Skikda qu’ils ont battue sur le score de 1 but à 0, grâce à une réalisation de Semahi (1ère mi-temps). Lors de ce duel, le coach Madoui a aligné tous les joueurs, excepté les blessés, en l’occurrence Bencherif, Herida, Naâs, Amokrane et Bouledieb, alors que Dehar n’est totalement pas concerné par le stage de Sétif pour la même cause. Les gars de la capitale des Hammadites auront encore à livrer une autre joute amicale, demain jeudi face à l’équipe du NC Magra, pensionnaire de la Ligue 2. Une formation réputée coriace et qui a terminé la première phase à la 3e place au classement général. C’est donc là un véritable test pour les camarades de Toual avant leur retour à Béjaïa. Concernant le recrutement lors de ce mercato hivernal, Legraâ (USMBA) a demandé l’autorisation de Madoui pour débuter les entraînements avec le MOB, avant même de récupérer ses papiers. Même si l’ex-entraîneur de l’ESS n’y a pas vu d’inconvénients, il a préféré conseiller au joueur d’accélérer la récupération de sa lettre de libération afin de s’entraîner, ensuite, avec les Crabes de manière officielle. Concernant le cas Zouari (USMBA), il devrait avoir ses papiers hier et regagner directement Béjaïa, pour y signer un contrat de 18 mois. Les négociations avec les autres joueurs, dont Khali (USMBA), Khoualed (JSS), Lakroum (ESS) et Sayoud (USMA), sont en stand-by, ces derniers étant tous liés à leurs clubs même si certains sont sur la liste des libérables.

Z. H.