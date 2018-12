Par DDK | Il ya 58 minutes | 72 lecture(s)

Le nouveau président du CS Djebla Ouaguenoun, Amar Smail, se dit déterminé à aider du mieux qu’il peut son équipe à réaliser ses objectifs, à savoir la formation des jeunes, jouer les premiers rôles en seniors et pourquoi pas l’accession.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez été élu à l’unanimité en début de saison en cours à la tête du club du CS Djebla Ouaguenoun. Cela doit sans doute vous conforter dans votre mission ?

Amar Smail : Tout à fait. Je profite de cette occasion pour remercier une nouvelle fois toute la grande famille du club pour sa confiance. De mon côté, je ferai tout pour être à la hauteur des attentes. Je ne ménagerai aucun effort pour honorer mes engagements.

Qu’est-ce qui a vous a motivé à postuler pour la présidence du club ?

Je suis un citoyen du village et je ne peux rester indifférent devant les sollicitations. Moi, je suis venu apporter un plus que ce soit au niveau de l’encadrement des jeunes, de la gestion ou apport financier. Participer à la prise en charge et à l’émergence des jeunes reste ma motivation et mon objectif premier.

Comment jugez-vous le bilan de votre équipe jusque-là ?

Pour le moment, je pense qu’il est positif. L’équipe senior est classée en deuxième position à une journée avant la fin de la phase aller et les jeunes catégories s’en sortent plutôt bien. La section boxe aussi est sur la bonne voie. Je dirai que les choses avancent dans le bon sens et dans la direction des objectifs tracés en début de saison.

La section boxe du CSDO s’est illustrée la saison dernière. Qu’en dites-vous ?

Tout à fait. La section boxe constitue une autre satisfaction du club. Nous avons de jeunes pugilistes qui sont promus à une grande carrière. La saison dernière, on a réalisé de très bons résultats dont un titre de champion d’Algérie. Une consécration obtenue haut la main dans la catégorie cadette des 66 kg par Ouahab Chikhaoui. C’était en janvier 2018. Le jeune Chikhaoui a aussi décoché le titre de vice-champion du monde scolaire au Maroc. Des performances qui en appelleront d’autres. La section renferme un vivier de jeunes boxeurs. On va essayer de les encadrer et de les accompagner afin de leur permettre de progresser et d’atteindre leurs objectifs.



Qu’en est-il de l’infrastructure ?

C’est vraiment un casse-tête chinois, du moins pour le moment. Je pense que notre stade est inscrit au niveau de la DJS et que ce projet ne tardera pas à démarrer. Nous avons aussi une salle omnisports qui est retenue. Je souhaite que les autorités locales accélèrent son implantation à Djebla, surtout que l’assiette existe. Ce n’est qu’avec ces deux projets que la force juvénile du village pourra sortir la tête de l’eau et s’épanouir dans un milieu sain qu’est le sport.

Parlez-nous des subventions…

Nous recevons des aides financière de l’APC, mais elles demeurent insuffisantes pour faire face aux frais de fonctionnement du club d’où je n’hésite pas à mettre la main à la poche. Il y a aussi des citoyens du village qui nous aident. Un acte qui nous encourage à faire plus d’efforts pour ne pas décevoir tous ces bienfaiteurs qui nous accompagnent dans notre mission.

Un mot pour conclure…

Je profite de l’occasion pour remercier toux ceux qui nous aident de près ou de loin. Je tiens aussi à féliciter l’ensemble de la famille du club, les joueurs, les staffs technique, dirigeant et médical pour le travail effectué et les efforts consentis. Je demande à tous de continuer sur cette même dynamique qui nous conduira, je suis persuadé, vers la concrétisation de nos objectifs communs. Je saisis aussi cette occasion pour remercier les élus de l’APC et la DJS, sans oublier le journal la Dépêche de Kabylie pour l’intérêt qu’ils portent aux équipes de la région, notamment les petites catégories.



Entretien réalisé par Z. L.