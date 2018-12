«L'OSM ne rétrogradera pas»

Par DDK | Il ya 57 minutes | 57 lecture(s)

Le milieu de terrain de l'OS Moulediouane, Djamel Benazzouz, revient dans cet entretien sur le parcours catastrophique de son équipe, mais il reste tout de même optimiste pour l'avenir en promettant, lui et ses partenaires, de sauver leur club de la relégation.

La Dépêche de Kabylie: L'équipe est en bas du classement. Un commentaire ?

Djamel Benazzouz : Que voulez-vous que je vous dise, on a bien démarré le championnat, par la suite les résultats négatifs se sont accumulés. Ce qui s'est répercuté sur notre position au classement en se retrouvant menacés de la relégation. Mais le parcours est encore long et on rebondira.

Vous avez encore perdu face au RC Seddouk en chutant lourdement 3 à 0. Le match de demain face au WR Bordj Ménaïel est décisif,

n'est-ce pas ?

Absolument, après la lourde défaite concédée face au RC Seddouk la semaine passée, on n'a plus droit à l'erreur vendredi. On jouera chez nous face au WR Bordj Ménaïel, un adversaire qui carbure bien comme le témoigne son large succès face à l'ES Draâ El-Mizan. Mais on n'a pas le choix, seule la victoire compte pour nous.

Pensez-vous que l'OS Moulediouane est capable d'assurer son maintien en régionale 2 cette saison ?

Pourquoi pas, il nous reste vingt matchs à disputer et je pense qu'on a toutes nos chances de rebondir et d'assurer le maintien en régionale 2. Une chose est certaine, nous sommes déterminés à sauver l'OSM de la relégation, c'est promis.

Qu'en est-il de votre objectif ?

Mon objectif moi et mes coéquipiers c'est de sauver l’équipe du purgatoir. Mais je tâcherai de jouer le maximum de matchs et de gagner en confiance, tout en attirant l'attention des équipes de divisions supérieures. Je n'ai que 23 ans et l'avenir est devant moi. Je veux bien jouer dans un club ambitieux la saison prochaine, pourquoi pas dans un club de l’élite.

Entretien réalisé par Massi Boufatis