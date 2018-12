Vers un statu quo en tête

Par DDK | Il ya 58 minutes | 60 lecture(s)

La onzième journée de la division honneur de Tizi-Ouzou, prévue pour demain vendredi, ne risque pas d’apporter un changement dans le haut du tableau. En effet, le leader, la JS Boukhalfa qui ira rendre visite à l’ES Assi Youcef, ne devrait pas éprouver de mal à se racheter de son dernier revers à domicile et de conserver à l’occasion la première loge au classement. De son côté, le dauphin, le DC Boghni qui s’est offert une ballade de santé lors de la précédente journée face justement au leader, accueillera la JSC Ouacifs. Un match qui reste à la portée des montagnards, mais les hommes de Tazekritt devaient faire preuve de prudence pour éviter toute mauvaise surprise. Toujours dans le haut du tableau, l’AC Yakouren qui se déplacera chez le CRB Mekla sera, sans doute, mis à rude épreuve par un adversaire avide de sortir la tête de l’eau, lui qui reste sur une série de contre performances. Ceci dit, le match promet d’être fortement disputé de part et d’autre. Le FC Ouadhias, lui, ne devrait pas laisser filer l’aubaine d’ajouter trois points dans sa besace à l’occasion de la réception du RC Betrouna. Un adversaire qu’il faudra néanmoins prendre très au sérieux. L’étoile de Draâ El-Mizan en découdra, elle, avec l’O Taourirt Mokrane. Un invité qui reste sur deux victoires de suite et qui se présentera avec la ferme intention d’enchainer un succès. Un paramètre dont devrait prendre compte les jeunes étoilés qui ne jurent que par la victoire. La lanterne rouge, l’ASC Ouaguenoun, accueillera un proche voisin du palier, le KC Taguemount Azouz en l’occurrence. Les jeunots du président Ait Ali auront une bonne opportunité de signer leur premier succès de la saison. Dans le cas contraire, le doute qui s’est déjà installé dans les esprits va prendre plus de proportions et il sera très difficile de relever la tête. Enfin, le NA Redjaouna aura du mal à mettre fin à sa mauvaise série de mauvais résultats, lui qui aura fort à faire face aux Olympiens de Tizi Gheniff qui seront difficiles à contrer.



Z. L.

Le programme

DC Boghni - JSC Ouacifs

ED El Mizan - OT Mokrane

FC Ouadhias - RC Betrouna

ESA Youcef - JS Boukhalfa

CRB Mekla - AC Yakouren

ASC Ouaguenoun - KCT Azouz

NA Redjaouna - O Tizi Gheniff

Exempt : CA Fréha