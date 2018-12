L’Olympique Akbou pour la confirmation

Par DDK | Il ya 58 minutes | 57 lecture(s)

Leader incontesté du groupe, le doyen, l’Olympique Akbou, fera un périlleux déplacement à Feraoun pour affronter le nouveau promu, l’O M’Cisna qui reste l’une de grandes révélations de l’exercice en cours et qui n’a pas du tout l’intention de se laisser marcher sur les pieds. C’est un match test par excellence pour les poulains de Kamel Bouzit qui sont appelés à confirmer leur bonne santé lors de cette sortie. Après avoir réussi dix victoires en autant de matchs, l’OA est appelé à confirmer sa bonne santé lors de cette sortie périlleuse. Alors les hommes de Boussaid arriveront-ils à mette fin à l’invincibilité des Olympiens d’Akbou ? Il va sans dire que cette rencontre sera suivie d’un œil attentif par son dauphin, la formation de la JSBA qui devra sortir le grand jeu face à la fougueuse équipe de la JSIO difficile à manier. À l’inverse, la formation du CRBSET visera les trois points pour se racheter, d’autant qu’il aura demain l’opportunité de recevoir une équipe du bas du tableau. À Barbacha, les montagnards partiront avec les faveurs des pronostics de leur terrain et devant leur public face à une équipe de la Protection civile loin d'être un foudre de guerre. Mais attention, ce n'est pas gagné d'avance. Enfin, sauf surprise de dernière minute, le NC Béjaïa et le Gouraya partent favoris avec la réception respective de SS Sidi-Aïch et du SRB Tazmalt alors que la rencontre entre le CR Aokas et l’AS Taassast s’annonce indécise.

Samy. H

Le programme

NC Béjaïa - SS Sidi-Aïch

CRB Aokas - AS Taassast

JSB Amizour - JSI Ouazoug

O M’Cisna - O Akbou

ARB Barbacha - CSP Civile

G Béjaïa - SRB Tazmalt

CRBSE Tenine - CRBA R’zine

Exempt : O Feraoun