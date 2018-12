Le leader en appel à Chorfa

Par DDK | Il ya 58 minutes | 56 lecture(s)

Après une halte qui a duré un mois, le championnat Honneur de Bouira, groupe A, reprend service avec le déroulement de la cinquième journée. Il faut dire que cette rupture conjoncturelle a pesé lourd sur les équipes, notamment sur les entraîneurs des différents clubs qui ne savaient plus quel cycle d’entraînement adopter. Ceci dit, la reprise sera marquée par cette rencontre-derby qui se déroulera au stade communal de Chorfa, où la JSC locale recevra l’actuel leader, la JS Bouaklane qui cumule quatre victoires. L’ESB Bechloul recevra l’équipe de Oued Berdi, l’UA Ahmed, alors que l’IRB Esnam essayera de confirmer son réveil face à l’USC Ain Laloui dans une rencontre qui aura lieu au stade d’El Hachimia. De son côté, le DRB Kadiria qui reste sur une contre performance à domicile, fera en sorte de se racheter, demain vendredi, devant le Bordj Hamza de Bouira. Pour la journée du samedi, c’est une autre rencontre-derby entre deux équipes mal classées, à savoir le FC Numidia qui recevra au stade de M’Chedallah l’US Saharidj. Toutefois, trois équipes, le HC Ain Bessam, le RB Hakimia et l’O Raffour seront exempt pour cette journée dans le groupe A.

Enfin le dénouement pour les groupes B et C



Enfin, c’est l’entame du championnat de la wilaya de Bouira pour les clubs frondeurs. Ces derniers ont eu raison du président de la LWF Bouira, Noureddine Bakiri, et de son bureau, remplacé sur instructions du président de la FAF par un directoire. C’est ce dernier qui a désormais pris les choses en main, à commencer par décortiquer les dossiers des clubs, notamment l’agrément, l’assurance et le dossier médical des joueurs. Ceci dit, c’est finalement l’entame du championnat au grand bonheur des footballeurs des différents clubs de la wilaya de Bouira. Réparties en deux groupes, le groupe «B» avec neuf équipes et le groupe «C» avec huit équipes, la première journée du groupe «B» verra le nouveau club de Kadiria, la JSK, affronter un revenant en championnat de Bouira, l’O El Madjène en l’occurrence. Pour sa part, l’OC Adjiba affrontera dans son fief la formation du W Ath Vouali. Samedi, c’est le CR Bouderbala qui recevra l’ABR Djebahia. Par ailleurs, la rencontre devant opposer l’USM Bouira à la JS Adjiba est programmée pour le mardi 18 décembre. Le NM Lakhdaria sera exempt.

