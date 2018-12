Sortie périlleuse pour l’US Béni Douala

Par DDK | Il ya 58 minutes | 74 lecture(s)

Le leader du championnat de la DNA, l’US Béni Douala, aura une mission délicate, demain après-midi au stade Smail Makhlouf, face à son poursuivant immédiat, le RC Arba.

Ce match entrant dans le cadre de la 14e journée de la phase aller sera suivi par un large public, et la bande à Mohamed Bacha aura vraiment à cœur de confirmer son large succès réalisé le week-end dernier face au CRB Ain Ouessara sur le score de 3 à 0. Mais les gars du RCA veulent, eux aussi, rester sur leur lancée, après le large succès de 4 à 2 en déplacement devant l’ESM Koléa. Un match à six points pour les deux équipes, d’un côté l’US Béni Douala qui tentera de gagner pour creuser l’écart à quatre points, et de l’autre le RC Arba, qui jouera sur son terrain et devant ses supporters, ne jure que par la victoire pour s’offrir la place de leader. Ce sera une empoignade serrée de part et d’autre et qui se jouera sur de petits détails, et l’équipe la mieux préparée sur le plan mental surtout aura le dernier mot. La direction de l’USBD, à sa tête Hocine Ammam, a motivé les coéquipiers de Bekbouka pour réaliser un meilleur résultat possible au stade Smail Makhlouf demain après-midi, pour se rapprocher du titre hivernal. Les trois points de la rencontre sont d’une grande importance pour les camarades de Dchicha qui sont déterminés à rééditer l’exploit de Ben Aknoun où ils sont allés chercher la victoire face à l’ESBA, actuel co-leader. Pour l’autre représentant de la Kabylie, l’IB Lakhdaria, ce dernier affrontera à domicile l’équipe du WR M’Sila et tentera de rectifier le tir de la défaite de la semaine passée face à l’ES Ben Aknoun. Les gars de Palestro joueront pour la gagne et rien d’autre. Pour les autres matchs prévus demain après-midi, le NT Souf donnera la réplique à son homologue de l’AR Ouargla, tandis que le CRB Ain Ouessara fera son possible pour battre son invité du jour, l’ES Ben Aknoun. Le CR Béni Thour croisera le fer au NRB Touggourt dans un derby entre mal-classés. Les trois derniers matchs de cette 14e journée sont prévus samedi à 15h et opposeront respectivement le RC Boumerdès au WA Boufarik, le NARB Reghaia recevra l’ESM Koléa et enfin la JS Hai Djabel affrontera l’IB Khemis El Khechna.

Massi Boufatis

Le programme

Demain à 15h00

IB Lakhdaria - WR M’Sila

CRBA Ouessara - ESB Aknoun

RC Arba - USB Douala

CRB Thour - NRB Touggourt

NT Souf - AR Ouargla



Samedi à 15h00

NARB Reghaia - ESM Koléa

JSH Djabel - IBKE Khechna

RC Boumerdès - WA Boufarik