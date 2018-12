Le MB Bouira à l’assaut du SA Sétif

Par DDK | Il ya 58 minutes | 74 lecture(s)

Une semaine après sa défaite en déplacement par les Algérois du DRB Baraki, le MB Bouira jouera ce week-end à domicile face au SA Sétif. Un adversaire pas tout facile à manier, lui qui occupe la 3e loge du classement (32 points), à cinq points du leader. Les camarades de Djebar Akrour devraient, donc, faire preuve d’une vraie solidité afin d’espérer contrer leurs invités. Ceux-ci feront tout pour revenir chez eux avec un résultat positif, histoire de rester collés aux basques des deux premiers, l’US Souf, 2e avec 24 points, et l’OM Ruisseau, 1er avec 28 unités. Ces derniers vont d’ailleurs s’affronter dans le choc de la journée, au stade du 20 Août d’El-Annasser (Alger). En cas de victoire du leader et du SAS, ce dernier grimpera à la 2e place, mais dans le cas où le leader et son poursuivant immédiat se neutraliseraient, les Sétifiens, à condition de gagner, réduiront l’écart des deux premiers. C’est justement cet enjeu que les locaux (MBB) devraient prendre en considération, en faisant montre de vigilance.

La JS Azazga face à un mal classé

Pour l’US Oued Amizour, qui a renoué avec le succès à l’occasion de la 12e journée, jouée samedi passé, un déplacement périlleux la mènera à Berhoum, pour en découdre avec l’IRBB local. Une équipe qui reste sur une défaite face à la JS Azazga, lors de la 11e journée, et un nul en déplacement face au SA Sétif, lors du précédent round. Des résultats mitigés qui lui imposent un sursaut pour éviter d’autres revers, notamment à domicile. Les gars d’Amizour sont donc avertis, le match ne s’annonce pas comme une partie de plaisir. Si Amizour réussit son coup en revenant à la maison avec le gain de la rencontre, ce sera sa première victoire de la saison en dehors de ses bases. De son côté, la JS Azazga effectuera un déplacement à Aïn Lahdjar pour donner la réplique à l’équipe locale (IRBAL), 14e avec seulement 10 points au compteur. Tout comme l’USO Amizour, la mission de la JSA ne sera pas une sinécure. Il faudra sortir le grand jeu tout en se méfiant du onze d’Aïn Lahdjar pour espérer réaliser une bonne opération devant un mal-classé, certes, mais qui peut refaire surface à tout moment.

Rahib M.

Le programme

MB Bouira - SA Sétif

OM Ruisseau - US Souf

USM Sétif - Hydra AC

IRBA Lahdjar - JS Azazga

ASB Ghedir - DRB Baraki

ASCO Zouai - MBH Messaoud

IRB Berhoum - USO Amizour

NRB Teleghma - FCB El-Arch