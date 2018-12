Par DDK | Il ya 57 minutes | 111 lecture(s)

à 24 heures de l’ouverture officielle du mercato hivernal, la JSK n’a encore assuré les services d’aucun nouveau joueur.

Interrogé par nos soins hier sur l’opération recrutement, le président délégué et porte-parole de la JSK, Mouloud Iboud, s’est contenté de dire : «On est en négociations avec plusieurs joueurs, mais rien de concret pour le moment. On espère conclure prochainement pour renforcer les rangs de la JSK cet hiver». Concernant le stage au Maroc, Iboud dira : «Tout s’est très bien passé. Ce stage ne peut qu’avoir de belles répercussions lors de la seconde manche du championnat». Au sujet du contrat de sponsoring avec la société des produits alimentaires Nouara, notre interlocuteur a affirmé : «La signature est programmée pour aujourd’hui en fin d’après-midi (NDLR hier). On a tout conclu, il ne reste plus qu’à finaliser», dira Iboud. Pour rappel, le mercato hivernal sera ouvert officiellement le 15 décembre et s’étalera jusqu’au 15 janvier 2019 soit pour une période d’un mois. Concernant la Coupe d’Algérie, et comme tout le monde le sait à l’issue du tirage au sort de dimanche dernier, la JSK affrontera l’ARB Ghriss aux 1/32es de finale de la compétition. A ce propos, le président délégué et porte-parole du club, Mouloud Iboud, nous a livré ses impressions quant à cette confrontation. Il affirme que l’actuel objectif JSK est de bien gérer ce match : «On saura bien gérer ce match de coupe, en dépit du lieu où il se déroulera. Qu’il se joue à Mascara ou à Saida, on le jouera pour la victoire et nous qualifier au prochain tour de la compétition», a-t-il déclaré. La rencontre des 1/32es de finale de la coupe d’Algérie entre l’ARB Ghriss et la JSK est programmée pour mardi 18 novembre, au stade Laoucedj Boudjelel Ghriss, a Massacra. C’est ce qu’indique le site officiel de la FAF. La délégation kabyle ralliera la ville de Mascara dimanche ou lundi prochains en prévision de cette rencontre. Le vainqueur de cette rencontre affrontera lors du prochain tout le SAM Mohamadia ou l’ISM Sétif. Sur un autre registre, la délégation kabyle est rentrée hier après-midi au pays, après une semaine au Maroc où les coéquipiers de Chetti ont effectué leur stage de préparation. Les joueurs bénéficieront d’une journée de repos, avant de reprendre le boulot et préparer le match de coupe face à l’ARB Ghriss qui se jouera mardi prochain. En dépit du fait que l’adversaire soit une équipe du palier inférieur, le coach kabyle Dumas prend très au sérieux le match, afin d’assurer la qualification et aller très loin dans la compétition, comme ce fut le cas la saison dernière où la JSK a atteint la finale perdue face à l’USMBA (2 - 1).

Chetti et Benkhlifa chez l’EN des locaux

Selon une source fiable, l’arrière gauche de la JSK, Lyes Chetti, et le milieu de terrain Tahar Benkhlifa ont été convoqués par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, pour le stage des joueurs locaux qui sera effectué au Qatar, ponctué par un match amical face à une sélection locale prévu le 27 décembre prochain à Doha. La sélection des deux joueurs n’est pas une surprise, vu les belles prestations qu’ils fournissent avec la JSK depuis le début de la saison en cours.

M. L.