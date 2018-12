Les Crabes de retour au bercail

Par DDK | Il ya 57 minutes | 73 lecture(s)

Après le dernier match joué contre la JSM Skikda, les joueurs du MOB affronteront, aujourd’hui (16h00) au stade du 8 mai 1945 de Sétif, la formation du NC Magra, pensionnaire de la ligue 2. Ce match bouclera le stage de cinq jours effectué à Sétif afin de peaufiner la préparation lors de cette trêve hivernale. Le coach Madoui donnera la chance aux mêmes joueurs ayant joué le match de la JSMS car il n’a pas pu récupérer les Bouledieb, Naas, Bencherif, Amokrane et Herida qui ont repris les entraînements avec le groupe sans pour autant être prêts pour jouer un match. Cette joute amicale sera une occasion pour le staff technique de dégager le onze le plus performant qui pourra débuter la compétition officielle qui coïncidera avec les 1/32es de finale de la coupe d’Algérie, où le MOB accueillera l’O Magrane (Oued-Souf) de l’inter-région. Concernant le mercato qui s’ouvrira officiellement le 15 décembre prochain, les joueurs contactés et avec lesquels la direction a négocié tels Rouari, Legraa et Khali, ils attendent toujours la décision de la CRL qui doit trancher dans les prochaines heures sur leurs cas, donc leur situation actuelle est en stand-by.

L’émigré Sellama à l’assai

La séance d’avant-hier a vu l’arrivée d’un jeune émigré venu des USA pour faire des tests avec le MOB, après avoir eu l’autorisation de Madoui. Le staff technique veut donner la chance à ce jeune attaquant afin d’étaler ses qualités et de prouver de quoi il est capable sur le terrain.

Les actionnaires dans le flou

Le président du Conseil d’administration de la SSPA/MOB, Amar Boudiab, et les autres actionnaires du club n’arrivent plus à supporter la pression et les critiques des supporters qui demandent leur départ et la reprise du MOB par une société étatique. Les dirigeants se sentent harcelés dans leurs déplacements quotidiens par les supporters du MOB. Certains dirigeants n’ont pas accepté le comportement d’une frange de supporters qui les traitent de tous les noms d’oiseaux et ils pensent sérieusement à quitter le navire MOB dans les plus brefs délais après avoir assuré le mercato hivernal. Les prochains jours seront encore plus chauds dans la maison MOB, car les supporters ne comptent pas reculer sur leurs revendications et sont en train de préparer une grande marche dans la ville de Béjaïa.

Z. H.