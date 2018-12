FC Béjaïa - CF Akbou, le chaud derby !

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Le championnat national de football féminin entamera, aujourd’hui, sa 7e journée qui sera marquée par une très belle affiche qu’abritera le stade scolaire de Béjaïa (Naceria) entre le FCB et le CF Akbou, alors que l’ESF Amizour, qui a aligné sa seconde victoire de suite, fera un périlleux déplacement à Alger pour affronter l’ASE Alger centre. Le FC Béjaïa qui n’a pas joué son dernier match contre l’Affak Relizane accueillera au stade scolaire son voisin du CF Akbou qui a vu, lui aussi, son dernier match contre l’ASEAC renvoyé à une date ultérieure, un match qui promet beaucoup et qui devrait sûrement attirer la grande foule. Le FCB qui occupe la neuvième place avec six points au compteur avec un match en moins, n’aura pas la tâche facile devant les filles de la Vallée qui carburent bien en ce début de saison, en occupant la seconde place avec treize points et un match en moins. Ça sera difficile de pronostiquer pour ce genre de rencontre qui va se jouer sur des petits détails. L’ESF Amizour qui a renoué avec les victoires en alignant mardi dernier son second succès de suite en corrigeant la formation de l’AS Intissar d’Oran sur le score de 4 à 0, se rendra à Reghaia (Alger) pour s’en découdre avec l’ASEAC qui occupe la quatrième place au classement général. Certes, ça ne sera pas facile pour les filles d’Amizour devant la coriace équipe algéroise, mais elles doivent fournir plus d’efforts pour tenir tête et espérer revenir avec un bon résultat. Le plus important dans ce genre de rencontre c’est que le groupe se fait plaisir en jouant son football habituel. Signalons que la ligue nationale du football féminin a opéré, avant-hier, le tirage au sort concernant les ¼ et ½ finale de la coupe de la Ligue Mobilis. Concernant les ¼ de finale, le FCB affrontera la formation du FC Constantine, le CFA jouera contre l’Affak Relizane, alors que l’ESFA s’en découdra avec l’AS Sûreté Nationale. Pour ce qui est des demi-finales, le vainqueur du match FCB - FCC affrontera le qualifié de la rencontre CFA – Affak, alors que le vainqueur de la joute ESFA - ASSN sera opposé au qualifié du match ASEAC - MZB.

Z. H.

Le programme

ESFOR Tougourt - ASS Nationale

JF Khroub - SMB Touggourt

ASI Oran - FC Constantine

MZ Biskra - AFAK Relizane

ASEA Centre - ESF Amizour

FC Béjaïa - CF Akbou