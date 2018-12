Deux médailles pour la JS Sidi Ayad

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

Deux boxeurs de la JS Sidi Ayad se sont illustrés à l’issue du championnat d’Algérie 2018 de boxe, disputé du 6 au 12 décembre 2018 à Chlef, en raflant deux médailles, dont une en argent et une autre en bronze. La médaille d’argent a été l’œuvre de Oussama Boussemaha (60 kg) qui a ainsi laissé filer sa chance de remporter la première médaille face à un élément de l’équipe nationale militaire, alors que l’autre sociétaire de la JSSA, Cherif Adjar (70 kg) a remporté la médaille de bronze lors de ce championnat face à Boudina du GS Pétrolier. Le club de boxe de Sidi Ayad, entrainé par Ghani Kenzi et Fatah Hassaim, a pris part à ce Championnat d’Algérie avec un effectif composé de quatre pugilistes, alors que deux autres, Oualid Boukerouis et Ait Salim Bekka en l’occurrence, ont été sortis en 1/4 de finale.

Samy. H