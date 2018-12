«Notre objectif est atteint»

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le président de l’Olympique Akbou, Karim Takka, parle dans cet entretien du parcours de son équipe en championnat et des objectifs tracés pour la saison en cours.

La Dépêche de Kabylie : L’Olympique Akbou a créé la sensation en atteignant les 32es de finale de la coupe d’Algérie. Vos impressions ?

Karim Takka : Permettez-moi de dire que l’un de nos objectifs pour cette saison était d’atteindre les 32es de finale, d’autant plus que jamais ce club n’a atteint ce stade. Chose faite, et ce qui viendra après ne sera que du bonus. Maintenant, puisqu’on est en 32es de finale, on jouera nos chances à fond. Si on gagne, tant mieux, si on perd, ce ne sera pas la fin du monde. Nous jouerons en tous les cas pour faire un grand match.



L’OA a éliminé des clubs évoluant dans des paliers supérieurs…

Je dirais qu’il n’y a pas une grande différence de niveau, même si le palier diffère. Dans nos matchs de coupe, on avait gagné avec l’art et la manière et des fois, on se dit que c’est une équipe de la Ligue 1 ou 2 qui joue contre des clubs de la Régionale. D’ailleurs, contre l’équipe de Bouira, on a raté cinq à six occasions nettes de scorer, alors que l’équipe adverse n’a créé aucune occasion de marquer.



Certains disent que l’arrivée de Karim Takka à la présidence de l’OA commence à donner ses fruits…

Avant de prendre la présidence du club, j’ai posé mes conditions. On voulait restructurer le club que ce soit sur le plan administratif (Dirigeants), médical (Médecin est soigneurs) ou les joueurs. Par rapport à l’effectif, on a récupéré d’anciens joueurs de l’ORBA, et on leur a donné les moyens nécessaires. Même point de vue préparation, on a effectué des stages dignes des grands clubs de l’élite. Toute cette symbiose a fait que même les supporters sont revenus et soutiennent l’équipe de la meilleure façon.



L’OA recevait ses adversaires en championnat à Ouzellaguen. Un handicap pour l’équipe, non ?

Je dirais que notre club joue cette saison tous ses matchs en déplacement. Selon le P/APC d’Akbou, les travaux d’aménagement du stade des Martyrs débuteront le mois de mars prochain (2019), alors que pour le stade OPOD de Guendouza, on nous a dit que ce sera pour le mois de janvier prochain. Pour ce qui est du stade OPOW de Béjaïa, son directeur nous a dit qu’il nous offrira des créneaux pour préparer notre rencontre de coupe face au NAHD.



Revenons au championnat. L’OA a réalisé un sans-faute…

Notre objectif pour cette saison c’est l’accession en Régionale 2. Pour la phase aller, on vise 15 victoires et je pense que nous sommes dans les normes. Je remercie le maire d’Aouzelaguen, Rachid Beldjoudi, qui a mis à notre disposition le stade de la ville où on reçoit nos adversaires. En ce qui nous concerne, nous ne viserons pas seulement la Régionale 1, car on était déjà dans ce palier par le passé, mais notre exploit, on le verra à partir de la Régionale 1, où on visera même la ligue 2 et pourquoi pas la ligue 1.

Les supporters parlent de cette historique qualification en coupe. Avez-vous un message particulier à leur adresser ?

Ce que je peux dire, c’est que l’effectif de l’OA est composé de joueurs de la Vallée de la Soummam, Timezrit, Tichy, Sidi-Aïch, Chemini, Akbou. Des joueurs de bonnes familles et la pâte existe chez nous, que ce soit sur le plan technique ou moral, des joueurs qui savent jouer au ballon. Pour preuves, on a dominé des clubs de paliers supérieurs au nôtre en coupe. Pourquoi ramener des joueurs d’ailleurs à coups de millions, alors que nous avons des jeunes capables de relever le défi? Par rapport au match de coupe, je dirais à nos supporters, si on gagne ou on perd, on devra donner la meilleure image à toute l’Algérie.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche