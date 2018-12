O Akbou - NAH Dey le 27 décembre à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

la rencontre entre le petit poucet, l’Olympique Akbou évoluant en division d’honneur de Béjaïa et le pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, le NAHD, pour le compte des 32emes de finale de la coupe d’Algérie est prévu pour le 27 du mois en cour, et domiciliée finalement au stade de l’Unité Maghrébine de Béjaïa, a-t-on appris mercredi auprès des responsables des bleus d’Akbou. Cette rencontre qui devait se jouer au stade d’Ouzellaguen, terre d’accueil des hommes de Karim Takka, a été délocalisée à Béjaïa par les dirigeants de ce club en raison des capacités du dit stade qui ne répond pas réellement aux conditions pour ce genre de rencontres. A noter que la seconde ville la plus riche de la wilaya ne possède toujours pas de stade digne de ce nom. Les deux stades d’Akbou, ne sont pas homologués. D’ailleurs, des travaux d’aménagement et la pose du gazon synthétique n’ont toujours pas été effectués, et les deux clubs de la ville, l’OA en division d’honneur et la JSA évoluant en régionale une, sont des SDF depuis belle lurette. Afin de se familiariser avec la pelouse du stade de Béjaïa, où les poulains de Kamel Bouzit recevront le représentant de la ligue 1 Mobilis , le NAHD, les camarades d’Ait Yekhlef ont disputé un match amical face à la JSMB, que les bleus d’Akbou ont d’ailleurs remporté face aux poulains de Bouakaz par un but à zéro (1-0) grâce à une réalisation de Matouk Beladjet à la 25’ sur une passe décisive de Mohand Ferguene .

Samy H.