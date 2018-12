Les Canaris ne jurent que par la qualif’

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Les jeunes catégories de la JSK auront à en découdre, aujourd’hui, avec leurs homologues du NA Hussein Dey pour le compte du 4e tour de la coupe d’Algérie, au stade de l’OPOW de Boumerdès pour les U19 (9h) et les U17 (10h30) et le stade communal pour les U15 (14h00). Des empoignades qui s’annoncent alléchantes entre deux grandes équipes qui s’illustrent en championnat dans leurs catégories respectives. Les U19 qui restent sur un nul méritoire lors de la précédente journée hors de leurs bases face au MCA, ne comptent pas laisser filer l’occasion de surclasser leur adversaire et passer au prochain tour. La mission ne sera guère facile, il faut le dire, pour les coéquipiers d’Abdoun, mais la qualification ne devrait pas échapper aux Lionceaux qui ne jurent que par la victoire. Les jeunots du duo Haned - Gas se veulent hyper motivés et déterminés à passer l’obstacle des Sang et Or. Dans la catégorie U17, les Lionceaux qui carburent à plein régime et qui mènent le bal en tête du classement en championnat ne devraient pas éprouver trop de mal pour composter leur billet au prochain tour. En effet, les jeunots du duo Smaili - Amari qui affichent la bonne santé, semblent bien partis pour faire la démonstration face aux Sang et Or qui auront du mal à priver les camarades du buteur attitré des Jaune et Vert Gacem de poursuivre leur aventure en dame coupe et d’aller chercher, pourquoi pas, le trophée. Dans la catégorie des U15 qui joueront à 14h au stade communal de Boumerdès, les Kabyles qui sont revenus en force n’auront pas la tâche difficile face à leurs homologues des Sang et Or très en verve eux aussi. La qualité des effectifs des deux antagonistes du jour promet un big match. Les Jaune et Vert qui ont préparé minutieusement cette sortie sous la dilection de leurs entraîneurs, à savoir le duo Hadjeb -Bensafi, semblent prêts à relever le pari, aujourd’hui, et revenir à la maison avec le billet en poche. Une qualification qui leur permettra de poursuivre leur ascension en championnat.

Z. L.